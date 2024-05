Desde la Cámara de Industriales Panaderos de Rosario advirtieron que producto del aumento en las materias primas, sumado al fuerte incremento en las tarifas de los servicios públicos hay decenas de locales en riesgo de cerrar en los próximos meses.



Diego Rubio, represente de la organización, señaló que ven una situación más que compleja en el sector, con precios dolarizados y a niveles internacionales y con una billetera del vecino cada vez más angosta.

“Hay pérdida de poder adquisitivo y no podemos trasladar la cantidad de costos que tenemos. Tenemos costos internacionalizados, pero la billetera de nuestros clientes está adaptada al mercado interno”, dijo en la previa un aumento de $300 en el kilo de pan que eleva el precio por encima de $2.000.



El principal, dijo, es la suba en la cotización del trigo. “Están exportando mucho a Brasil por la pérdida de la cosecha. A nosotros nos subió una bolsa de $10.000 a $14.000”, señaló sobre el principal ingrediente con el que trabajan.

Por otro lado, advirtió: “Con las tarifas habían dicho que no iban a tener el impacto que decían, pero la última tarifa de gas me vino $290.000 y pagaba $80.000. Pagaba $800.000 de luz y me vino $1.800.000. Un horror”.

Rubio recordó que esto ya se vivió en el pasado. “La situación es complicada. Cuando fue el último tarifazo de 2017 habían cerrado el 20 por ciento de todas las panaderías habilitadas. Nosotros hoy tenemos llegar a una situación similar”.

“Pero como estamos en invierno, que es nuestra temporada, no lo vamos a ver ahora. El tenemos es que se empiece a ver en septiembre. El cierre de los establecimientos”, finalizó entrevistado por Víctor Hugo Morales.