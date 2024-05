Con tres argentinos por el lado de la Fiorentina y dos por el del Olympiacos, este miércoles se jugará la final de la Conference League, tercer torneo continental europeo en orden de importancia por detrás de la Champions y la Europa League.

La final arrancará a las 16 en el estadio Agia Sofía, también conocido como OPAP Arena, perteneciente al AEK Atenas y con capacidad para 32 mil espectadores. En consecuencia, correrá con cierta ventaja el Olympiacos, de la ciudad de El Pireo, a 10 kilómetros de la capital griega. La televisación irá por cuenta de ESPN.

La Fiorentina de Nico González

En la Fiorentina, que viene de perder la final del año pasado ante el West Ham inglés (2-1), se espera sean titulares los jugadores de la Selección Argentina Nico González y Lucas Martínez Quarta, además del delantero exRiver Lucas Beltrán. En el banco esperaría su chance el volante exRosario Central Gino Infantino.

González, exArgentinos Juniors de 26 años, es el único que jugó la final del año pasado y está teniendo nuevamente una gran temporada luego de perderse el Mundial de Qatar por lesión. El extremo zurdo lleva 15 goles y 5 asistencias en 42 partidos esta temporada (dos tantos y dos pases gol en diez partidos en la Conference).

Por su parte, el exRiver Martínez Quarta también marcó dos veces en la competencia (ocho partidos) mientras que Beltrán es el goleador del equipo con cuatro (once presentaciones). El delantero, candidato a jugar en los Juegos Olímpicos para la Sub 23, suma 10 goles en 49 partidos esta temporada. Infantino, en tanto, no tuvo mucho rodaje y jugó sólo ocho encuentros en el club, apenas uno como titular.

La Fiorentina, equipo célebre en Argentina por el paso de Gabriel Batistuta, tiene un título a nivel europeo: la Recopa de Europa de 1961. Aquella fue la primera edición de este certamen que duró hasta 1999 y lo jugaban los campeones de copas nacionales de la temporada anterior. Previamente, el conjunto violeta supo llegar a la final de la Copa Europa, hoy Champions League, pero cayó 2-0 ante el Real Madrid de Di Stéfano. También fue subcampeón de la Recopa 1962, la Copa UEFA de 1990 (hoy Europa League) y la mencionada Conference del año pasado.

El Olympiacos de Hezze y Ortega

Del otro lado, el Olympiacos viene de dar el batacazo al eliminar al Aston Villa de Dibu Martínez con un resultado global de 6 a 2 y cinco goles de un mismo jugador: el marroquí Ayoub El Kaabi. El delantero de 30 años es una de las revelaciones del año y el DT de la Fiorentina, Vincenzo Italiano -vaya apellido-, se refirió al africano con cierta mala fortuna: "Tenemos cadenas para pararle. Bromas aparte, sabemos que viene con una gran confianza en sí mismo. Tanto él como el equipo han hecho un gran trabajo".

El otro gol de la serie lo marcó Santiago Hezze, de gran nivel en su primera temporada en Europa. El volante exHuracán, de 22 años, lleva 49 partidos en el club griego y ese fue su único festejo de gol. En Olympiacos también es titular el lateral izquierdo Francisco Ortega. El exVélez, de 25 años, también está en su primera temporada europea y lleva 37 partidos, sin goles pero con cuatro asistencias.

El Olympiacos es dirigido por el español José Luis Mendilibar, DT campeón de la Europa League con el Sevilla el año pasado. El cuanto al club y su andar europeo, no tiene títulos y como mejor resultado consiguió llegar a cuartos de final de la Champions en 1999.

El recorrido en la Conference League

Vale recordar que esta es apenas la tercera edición de la Conference League, innovación de muy buen impacto en el fútbol europeo. La primera la ganó la Roma de Mourinho en 2022 y luego el West Ham en 2023.

En cuanto a la presente, la Fiorentina se clasificó al finalizar octava en la liga italiana del año pasado. Venció al Rapid Viena en una ronda previa (0-1 en Austria y 2-0 en Florencia) para avanzar a la fase de grupos. Ganó su zona de manera invicta (tres triunfos y tres empates) y zafó de los 16avos de final. En octavos eliminó al Maccabi Haifa (4-3 en Israel y 1-1 en Florencia), en cuartos al Viktoria Plzen (0-0 en Checa y 2-0 en Florencia en tiempo extra) y en semis al Brujas (3-2 en Italia y 1-1 en Bélgica).

El Olympiacos, tercero en la Superliga griega de 2023, llegó desde la Europa League (3º en su grupo) y tuvo que jugar 16avos de final ante el Ferencvaros (1-0 en El Pireo y 1-0 en Hungría). Luego dejó en el camino al Maccabi Tel Aviv en una serie inverosímil (1-4 en Grecia y 6-1 en Serbia, ya que no se pudo jugar en Israel), al Fenerbahce (3-2 en Turquía, 0-1 en Grecia y 3-2 en los penales) y al Aston Villa (4-2 en Inglaterra y 2-0 en El Pireo).