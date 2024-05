Franco Bartolacci celebró el acuerdo entre el gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar en un 270% los fondos destinados a gastos de funcionamiento. Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se dio “un paso muy importante” que da previsibilidad para llegar a fin de año sin afectar el desarrollo normal de las actividades y consideró que la Marcha Federal Universitaria fue “un punto de inflexión” para lograr la actualización de recursos. “Nos vamos a abocar a trabajar los otros temas que están pendientes de resoluciones y el más importante es la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas”, indicó sobre los pasos a seguir. En paralelo, este martes se presentó el Programa Vincular Empleo, que permite a estudiantes y graduados universitarios relacionarse con empresas de la ciudad para acceder al trabajo.

El gobierno nacional oficializó el acuerdo con el CIN para aumentar un 270% los fondos para gastos de funcionamiento. La actualización ya había sido concedida a la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero para el resto de las altas casas de estudios el porcentaje fue menor, lo que generó reclamos y cuestionamientos desde distintos puntos del país. Finalmente, luego de un encuentro que tuvo lugar el lunes en el Palacio Sarmiento, se decidió que la actualización rija para todos igual. Del encuentro participó el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras que en representación del CIN estuvieron Víctor Moriñigo (San Luis) y Oscar Alpa (La Pampa).

En ese marco, este martes Bartolacci destacó el acuerdo alcanzado con el gobierno nacional y manifestó su alivio por el refuerzo de fondos que percibirá la UNR. “Se dio un paso muy importante. A veces es difícil poner en palabras la enorme cantidad de dificultades que atravesamos estos primeros meses del año para poder llegar hasta acá y lo complejo que era el panorama si no se revertía la situación”, expresó en rueda de prensa. Y si bien remarcó que el anuncio “no resuelve en su totalidad la situación”, aseguró que brinda “otra previsibilidad” para sostener el funcionamiento de la institución: “Nos da el oxígeno suficiente para poder llegar a fin de año sin lesionar ninguna de las actividades básicas”.

Respecto al porcentaje de aumento, el rector señaló que “está a tono” con las dificultades que atraviesan las universidades, aunque remarcó que el presupuesto quedó congelado en septiembre de 2022 y la inflación fue superior al 270%. “Siempre fuimos muy racionales en el planteo y muy conscientes de que la situación económica es muy delicada para todo el país. Y que así como hace un esfuerzo la sociedad argentina, también las universidades teníamos que acompañar ese esfuerzo pidiendo lo razonable, lo mínimo e indispensable, para poder funcionar bien y llegar hasta fin de año sin dificultades, que es lo que conseguimos en la reunión”, explicó.

No obstante, Bartolacci aseguró que seguirán trabajando para resolver otros temas que quedaron pendientes, como el aumento de sueldos y las obras de infraestructura que quedaron paralizadas. “El más importante es la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas”, indicó. “Planteamos toda esa agenda y me parece que el punto importante de ayer fue poder darle un principio de solución a la situación presupuestaria que era la más acuciante y poder cambiar la dinámica de vinculación y trabajo. Poder tener una mesa donde todos podamos volcar nuestras preocupaciones y tratar de encontrar colectivamente una resolución, pone todo en una situación muy distinta”, añadió.

El dirigente universitario también contó que en las reuniones que vienen manteniendo con las autoridades nacionales, uno de los temas que se puso sobre la mesa es comenzar a diseñar el presupuesto universitario 2025 para afrontar el próximo año con más previsibilidad. Y para Bartolacci es importante que esa iniciativa se plasme en una ley: “La dificultad que tuvimos este año fue la reconducción presupuestaria. Cuando hay una ley, no solo que se contemplan actualizaciones que vayan acompañando el proceso inflacionario, sino que además lo saca de la discrecionalidad que puede tener alguna autoridad en la asignación de esos recursos”.

Por último, el rector de la UNR destacó el trabajo del CIN para lograr el acuerdo, pero también reconoció a la comunidad universitaria de la ciudad por sostener y acompañar a la institución en un contexto tan complejo. “El punto de inflexión es lo que sucedió el 23 de abril. Las sociedades suelen ser más inteligentes que sus dirigencias y la sociedad argentina volvió a poner las cosas en su lugar cuando se ponía en discusión cuál es la relevancia de la universidad pública. Por eso pudimos dar este paso relevante”, señaló.

Vincular empleo

Las declaraciones de Bartolacci tuvieron lugar este martes en el Espacio Cultural Universitario (ECU) en el marco de la presentación del Programa Vincular Empleo. Se trata de una nueva plataforma web que permite a los graduados y estudiantes de la universidad poder relacionarse con empresas de la ciudad y la región para encontrar oportunidades laborales. Allí, las empresas registradas podrán volcar sus ofertas de empleo, para que los interesados puedan aplicar en aquellas propuestas que sean de su interés. “Para nosotros es una iniciativa muy importante, venimos haciendo un esfuerzo por vincular más lo que genera y produce la universidad pública con las necesidades del sector productivo local y regional”, señaló el rector de la UNR.

Para el dirigente, la iniciativa cuenta con una “plataforma estratégica” que permite poner a disposición del mundo del trabajo los recursos humanos surgidos de la universidad pública. “En un contexto de crisis económica, como la que estamos atravesando, en algunas disciplinas se manifiestan dificultades fuertes para poder insertarse en el mundo del trabajo”, expresó y agregó: “Pero también hay sectores como la biotecnología, el desarrollo de la informática y la tecnología en todas sus formas, que hoy requieren recursos humanos formados, capacitados, y rápidamente son convocados para poder insertarse en el mundo del trabajo”.