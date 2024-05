Patricia Bullrich comenzó su contraofensiva. Sus diputados y una senadora rompieron los bloques del PRO en el Congreso bonaerense para formar "PRO Libertad". El nombre indica claramente la voluntad de ir a una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza. La ruptura de los bloques es la respuesta de la ministra de Seguridad a una jugada de ajedrez de Mauricio Macri: le vació la conducción del PRO bonaerense para que su presidenta, Daniela Reich, tenga que llamar a elecciones internas anticipadas (tenía mandato hasta 2026) y la reemplace Cristian Ritondo. El jefe de la bancada PRO ya tiene atado un acuerdo con la mayoría de los sectores del partido y la mandó a Bullrich a afiliarse a La Libertad Avanza "si es que cree que el PRO ya fue". La guerra entre Macri y Bullrich no acaba sino de comenzar.



Como anticipó este diario, la ruptura del bloque PRO era inminente como respuesta a las presiones para que Reich deje la conducción del partido provincia. Esto, a su vez, fue la respuesta de Macri a una reunión con foto que hicieron Bullrich y el armador de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja. Las posiciones, como se ve, no están haciendo otra cosa que escalar más y más.



En total fueron cinco diputados provinciales los que abandonaron el bloque del PRO para formar "PRO Libertad" y también Reich que tendrá un monobloque como senadora. El comunicado en que lo anunciaron lleva un título cargado de historia "Nace el bloque PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires: un Compromiso inquebrantable con el Cambio". Compromiso con el Cambio fue el primer partido de Macri. Una mojada de oído, al tiempo que se le sublevan.



"En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno nacional", remarcaron los que abandonan las filas de Macri. "La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos".

Cada palabra es un puñal dedicado a Macri, al que Bullrich acusa de tener esa posición especulativa (buscadora de cargos) y ambivalente, y ponerle condiciones a Milei. Desde el macrismo, curiosamente, no cierran la puerta a un acuerdo con La Libertad Avanza, pero plantean que Macri quiere en todo caso entablar ese camino como un diálogo entre pares, y no desde la sumisión que -según ven- representa Bullrich.



"Por eso, hoy presentamos el bloque PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires. El espacio legislativo estará conformado por los diputados provinciales Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti, Fernando Compagnoni y la senadora provincial Daniela Reich", enumeraron. "Nuestra misión será bancar el cambio a fondo, ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten nuestras ideas de cambio y libertad y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerenses, como la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, la baja de impuestos y eliminación de trabas para quienes trabajan, mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de empresas, PyMEs y el campo, y un ataque frontal a todas las burocracias administrativas y políticas que tienen a la provincia detenida en el tiempo", indicaron.

"Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones", remarcaron, para evitar que los echen del partido.



Del lado de Macri, siguen presionando para que Reich deje el cargo de presidenta del PRO bonaerense o bien llame a elecciones internas, dado que con la renuncia de 25 de los 33 miembros de la conducción, se quedó con menos de un tercio de la conducción provincial. La movida fue orquestada en un encuentro en las oficinas de Macri en Vicente López, donde se reunió con intendentes afines y gobernadores PRO. De allí salió un rechazo cabal a la estrategia de Bullrich que -todos los presentes compartieron- lleva al PRO camino a su disolución.



Y de ese mismo encuentro salió la idea de vaciar la conducción bonaerense para que haya elecciones. Ritondo es el elegido para comandar el partido bonaerense y no se quedó quieto: cerró acuerdos con todos, con el larretismo, con Diego Santilli, con Javier Iguacel, que solía ser aliado de Bullrich. En sus últimas declaraciones, Ritondo la cruzó fuerte a Bullrich: "Si Patricia cree que el PRO ya fue, que vaya y se afilie a La Libertad Avanza, no hay ningún problema". Quizás sea una devolución de gentilezas del año pasado, cuando Ritondo quería ser candidato a gobernador y Bullrich, como candidata a presidenta, le cerró el camino.