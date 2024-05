De Juntos por el Cambio a Juntos, y de todos en Juntos a todos separados. Tal como anunció Buenos Aires/12, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Provincia se fracturó. De la coalición original ya habían tomado camino propio la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. También configuró su propia estrategia los legisladores que responden a Emilio Monzó. Ahora, el propio macrismo se bifurcó.



De un lado quedaron doce legisladores que responden a Mauricio Macri y, por otro, cinco con terminal en Patricia Bullrich. También hubo impacto en el Senado y Daniela Reich, hasta ahora presidenta del PRO en la provincia, hará un monobloque. Los cinco diputados y la senadora firmaron un documento y anunciaron el nacimiento del espacio PRO Libertad.

La discusión dentro del PRO bonaerense acerca de cómo debía ser la relación con La Libertad Avanza se potenció en las últimas horas y la confrontación entre Macri y Bullrich en el plano nacional decantó en estas rupturas dentro de la Legislatura. En el ámbito provincial, este debate sumó como protagonista al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que optó por la tropa que lidera de la ministra de Seguridad y llevó a sus legisladores a comulgar con el nuevo espacio.

¿Cómo quedan los bloques?

La disputa entre quienes apuestan por potenciar la relación con el partido de Javier Milei y aquellos que pretenden mantener la integridad del partido amarillo trajo consecuencias en ambas cámaras provinciales. Así, la diputada Florencia Retamoso de Almirante Brown junto a Sofía Pomponio de Mar del Plata, Fernando Compagnoni de Bahía Blanca, Abigail Gómez de Coronel Rosales y Oriana Colugnatti de Tres de Febrero se apartaron de la bancada que preside Agustín Forchieri. Lo mismo que Reich respecto del bloque que comanda el marplatense Alejandro Rabinovich en el Senado.

La distancia, aseguran en el bloque bullrichista, pasa por una lectura sobre cómo quedó configurado el electorado que apoyó históricamente al partido fundado por Macri en la Capital Federal. “Algunos no entienden que el PRO tuvo un cambio fuerte en su ADN y no es tiempo de especular, y para nosotros esta etapa del PRO es con Milei”, sostienen dentro del nuevo espacio.

Al mismo tiempo, argumentan que "no se sentían escuchados" y consideran que "había que romper con el acuerdismo vigente". "Sabíamos lo que iba a pasar con los impuestos inmobiliarios y nos decían que era un acuerdo transitorio y se iba a modificar, pero no pasó", dicen en el bullrichisimo.

Con esta nueva bancada, el espacio que responde al ex presidente se quedará con doce diputados y nueve senadores. En ambas cámaras será la segunda fuerza, pero el radicalismo le muerde los talones. En Diputados, la UCR + Cambio Federal que preside Diego Garciarena tiene diez legisladores y quedó a dos del PRO. En el Senado, el radicalismo junto al GEN y el monzoísmo que lidera Agustín Máspoli confluyen en un bloque de ocho, y quedó a sólo uno del macrismo.

Desde el PRO Libertad aseguran a este medio que habrá una “sintonía” con la agenda que impulsa el Gobierno nacional a través, principalmente, de los bloques que comandan Nahuel Sotelo en Diputados y Carlos Curestis en el Senado. Como informó este medio, no sorprende este vínculo porque durante los primeros días de diciembre hubo una foto entre Retamoso y Pomponio con el bloque de Sotelo.

A su vez, remarcan que son varios los legisladores que decidieron quedarse en las filas de los bloques mayoritarios del PRO que tienen un pensamiento “similar” a los que optaron por partir. En las filas del bullrichisimo prima las expectativas de que el nuevo espacio acreciente su tropa más temprano que tarde, algo que negaron desde la vereda macrista. “Sí podemos coincidir que el año que viene podemos pensar en alianzas electorales, pero sólo eso”, argumentaron.

Para el nuevo bloque la premisa es clara: “No hay lugar fuera del cambio que propone Milei, porque si no retorna el kirchnerismo”.

Identidad PRO

PRO Libertad está definiendo sus autoridades, pero según pudo averiguar este medio, la presidencia en Diputados estará en manos de Retamoso. La diputada, cuyo mandato vence en el 2025, viene de ser candidata a intendenta de su distrito con la boleta de Bullrich que llevó el nombre de La Fuerza del Cambio. Quedó tercera a más de 35 puntos de Mariano Cascallares de UxP y detrás de Emilse Armbriuster, quien encabezó la lista de LLA.

En el caso del Senado, todo indica que Reich, que también tiene mandato hasta 2025, tendrá un monobloque. La senadora sigue, aún, al frente del partido amarillo en provincia. Quien, a su vez, es la esposa de Valenzuela, también es la vicepresidenta segunda de la Cámara. Todo hace suponer que no podrá preservar ese lugar y habrá una reconfiguración de las autoridades del Senado.

Más allá de las intenciones, desde los espacios mayoritarios del PRO mostraron su desencanto con que el nuevo bloque lleve la palabra PRO en su nombre. Sostienen que puede haber un entendimiento con el Gobierno nacional, pero consideran que el partido debe mantener su independencia y no constituir una cogobernabilidad.

En el bullrichismo piensan diferente. “Muchas propuestas de Milei estaban en la plataforma de Patricia”, señalan desde la nueva bancada. Para el nuevo espacio del PRO, la verdadera identidad es representar a los intereses de sus votantes y, por ende, reafirman su compromiso con las políticas que aplica Milei.

Consultados sobre cómo evalúan los resultados obtenidos por Milei hasta el momento donde todos los indicadores productivos y de consumo están a la baja, un representante de PRO Libertad asegura que “el Presidente tiene el acompañamiento del electorado y la sociedad piensa que se va a revertir”.

“Hay que hacer una demostración y sacar las leyes para que el Presidente tenga las herramientas que necesita y ver si lo que propone funciona”, remarca.

A su vez, la misma legisladora hizo hincapié en que PRO Libertad no “alienta las internas porque no es la prioridad de la gente”. “Si desde el sector que responde a Macri pelean por cargos partidarios se equivocan de batalla”, afirma.

“Las peleas que sí importan, como bajar la inflación, luchar contra el narcotráfico, la corrupción y el despilfarro las está dando el gobierno que asumió hace cinco meses”, destaca.

El debut

Es miércoles sesionará la Cámara de Senadores. Allí debutaría la nueva composición con Reich abandonando las filas del bloque conducido por Rabinovich. También se consumaría su dimisión como vicepresidenta segunda de la Cámara y dejaría ese lugar en manos del PRO.

Días atrás, ya padeció la renuncia de más de veinte dirigentes de la conducción del partido. Entre ellos, Cristian Ritondo y Diego Santilli, así como Martín Yeza, Guillermo Montenegro y Soledad Martínez.

Según le afirmaron a este medio desde la conducción del PRO bonaerense, está todo acordado para que Ritondo sea el nuevo presidente en reemplazo de Reich. En breve se espera la convocatoria a elecciones desde la Asamblea partidaria que preside Néstor Grindetti, íntimo amigo de Macri.

Esta fue la respuesta a un acto en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde se vio a Reich junto a Retamoso acompañando a Bullrich en una presentación de la agrupación Apertura Republicana.

La particularidad es que estuvo presente en la actividad Sebastián Pareja, senador provincial electo de LLA pero que dejó su lugar para asumir en la Secretaria de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Petovello.

Las críticas a la decisión de Reich no tardaron en llegar. El diputado nacional y ex ministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, dijo que la decisión "no asombra viniendo de quienes ganaron las últimas 3 elecciones usando la TIJERA para q perdieran los nuestros", en relación a las campañas de Valenzuela en Tres de Febrero.

Dentro de las expectativas que se manejan en el temario de este miércoles es la inclusión del tratamiento de 46 de los 49 pliegos que envió la provincia para ocupar vacantes del Poder Judicial.

Tras varios meses, se habrían alcanzado los acuerdos pertinentes para anotar los primeros resultados positivos en esta materia tras las nuevas composiciones en la Legislatura luego de las elecciones de 2023. El año pasado no se había logrado llegar al consenso necesario.