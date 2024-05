La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó las políticas energéticas del gobierno de Javier Milei ante la crisis del faltante de gas. "Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño", tuiteó.

Este miércoles, mientras el presidente se prepara para dar una exposición en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, CFK se refirió a la falta de gas que atraviesa el país, una crisis que se explica por la presencia de “funcionarios que no funcionan” pero también de “ideas que no funcionan”, aseguró.

"Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal", señaló en sus redes sociales.

La idea que plantea la gestión del ultraderechista de "¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fé), está destinada al fracaso", afirmó CFK.

Y explicó, en ese sentido: "La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de 'no hay plata', revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores".

"Pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan", remarcó la expresidenta, al señalar que "por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares" el gobierno de Milei tuvo que "contratar buques por montos muy superiores".

"Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión. Lo dicho: con funcionarios que no funcionan más ideas que tampoco funcionan… nada puede salir bien", insistió.

"Un showmaneconomista en la Rosada"

Sobre el final del tuit, CFK se refirió al viaje que el ultraderechista realiza por Estados Unidos en medio de la crisis energética. "No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento 'Argentina en su tercera crisis de deuda': un showmaneconomista en la Rosada", cerró CFK.

En ese documento de febrero, la exmandataria había incluido un subtítulo "2023-2027. Un showman-economista en la Rosada", en el que señalaba que el "nuevo Presidente se declara libertario, anarco capitalista, enemigo del Estado, seguidor de la escuela económica austríaca -corriente de pensamiento que no aplica en ninguna parte del mundo-, su propuesta central durante la campaña electoral fue ajuste y dolarización y sostiene que la principal causa de la inflación es la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal".

Milei, había remarcado CFK entonces, "califica al gobierno de la convertibilidad, a Carlos Menem y a Domingo Cavallo como el mejor gobierno, el mejor Presidente y el mejor ministro de Economía de la historia y pretende reeditar privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones sin reparar que el mundo que recibió a Carlos Menem como presidente nada tiene que ver con el actual".

Viaje de Milei a Estados Unidos

Milei inició esta semana un nuevo viaje a Estados Unidos, el quinto desde que asumió la presidencia argentina. Este miércoles, a las 13:30 (hora argentina), el mandatario expondrá durante 45 minutos en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford.

Luego, mantendrá un encuentro con el rector de esa casa de altos estudios, Richard Saller, y con la directora de la Institución Hoover, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Condolezza Rice. Después, a las 14:30, tendrá un intercambio con profesores y expertos en política económica de la Institución Hoover.

También tiene en agenda una reunión con el CEO de Google, Sundar Pichai, a las 15:30; y otra con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook, a las 18. Como cierre de la jornada, el jefe de Estado protagonizará a las 18:30 un encuentro con 30 empresarios e inversores ligados a la Inteligencia Artificial.

Para el jueves, Milei tiene prevista una reunión con empresarios de Start Ups del sector de la Inteligencia Artificial a las 14; una disertación en el Pacific Summit, organizado por Bay Area Council, a las 19:45; y un encuentro a las 20:15 con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, lo que cerrará su paso por Estados Unidos.

El viernes por la tarde, a las 18, partirá el vuelo de regreso hacia la Argentina, aunque antes hará escala en El Salvador: allí se sumará a la ceremonia de asunción de su par local, Nayib Bukele, quien logró la reelección meses atrás.