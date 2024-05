La defensa de la guardavidas imputada por el hecho en el que perdió la vida el nene de 10 años, ahogado en una pileta del Jockey Club, el 2 de enero pasado, dijo que la mujer va a declarar ante la Fiscalía para “precisar algunos elementos" relacionados con el suceso, y habló de una "tragedia evitable si la institución hubiese tomado los recaudos que tuvo que tomar”. La mamá de la víctima habló ayer en LT8. “Acá hubo una habilitación de una pileta que tenía una estructura con una trampa. Y eso excede a la guardavidas. Si bien la bañera puede tener un grado de responsabiilidad, acá hay actores que tuvieron una responsabilidad mayor. No se puede habilitar un natatorio cuya estructura contenga una trampa mortal”, expresó María José Chena, la mamá de Facundo Gorga.

La causa caratulada como "homicidio culposo" (no intencional) tuvo esta semana su primera imputación. La fiscal Mariel Oliva, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, imputó a la guardavidas M.S. por un "obrar imprudente” que puso en riesgo la vida del chico. La familia del niño espera que además se llegue a los responsables del club.

Chena fue a los estudios de LT8, y participó del programa El primero de la mañana. “Uno no puede llevar a sus hijos a nadar a una pileta y que sus chicos corran riesgo de muerte. Es inconcebible. Todos los chicos que nadaban en esa pileta estaban expuestos a la muerte. No es una metáfora, es una realidad y le tocó a mi hijo, al que le truncaron la vida, pero le pudo tocar a cualquiera. Y todos los padres que estaban allí me lo dijeron”, expresó.

Y destacó las grandes muestras de solidaridad por parte de los padres de otros chicos del club. “Todo el tiempo me decían: les tocó a ustedes, pero tranquilamente nos podría haber tocado a nosotros, y ser nosotros quienes estemos llorando por nuestros hijos. Hay un principio de identificación de todos los socios”, remarcó la mujer.

La piscina donde ocurrió el hecho es la que se encuentra frente al restaurante principal de la institución y cerca de las canchas de fútbol y tenis. El chico permaneció sumergido por espacio de varios minutos en La Dulce y fue rescatado por guardavidas. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por profesionales del club y posteriormente trasladado en una ambulancia donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Horas después, el niño falleció.

Ayer, tras conocerse la imputación en la libertad de la guardavidas, el abogado Juan Manuel Fascia dijo en LT8 que todavía faltan medidas de pruebas por concretar. “Cuando se llevó adelante la audiencia de imputación, mi defendida tuvo intenciones de declarar ante la fiscal (Mariela Oliva), pero producto de toda la tensión que vivió al verse imputada se descompensó”, sostuvo. “Eso llevó a que su declaración se postergue. Creemos que la semana próxima precisará algunos elementos que tuvo esta tragedia, que era totalmente evitable, si las autoridades de la institución hubieran tomado todos los recaudos necesarios en todo lo concerniente a las tareas de mantenimiento para que la pileta estuviera en condiciones para estar habilitada”, expresó el letrado.

Según indicó Fascia, la guardavidas “hacía más de diez años” que trabajaba en el Jockey Club. “Ella no tiene una categoría fija, cubre francos. Hay rotaciones (de personal) en las piletas. En ese sentido, estamos analizando desde la defensa las acciones a tomar contra la institución. Hay una realidad. Ella es trabajadora del club y cuando pasó todo esto, le pusieron acompañamiento psicológico por la situación, pero cuando pasaron los días y finalizó la temporada le cortaron el servicio”, sostuvo.

En tanto, remarcó que “la investigación continúa, surgirán más elementos de prueba y esperamos que la Fiscalía con todos esos indicios pueda dar contra los responsables de esta tragedia. Es una institución muy grande, con muchos sectores. Hay cuestiones que se están investigando. El esquema de trabajo era muy grande y había personas a quienes mi clienta se reportaba y también había mecanismos modernos donde se asentaba todo”.