Por una medida de fuerza implementada por el sindicato La Fraternidad, trasladarse en tren se volvió un caos este jueves. La protesta implica que las formaciones circularán durante toda la jornada a 30 kilómetros por hora, la mitad de la velocidad habitual. Reclaman mejoras salariales tras el fracaso de la paritaria y ya confirmaron un paro total de actividades para el próximo 4 de junio.

Ante esta situación, este jueves los pasajeros denunciaron demoras y, en su gran mayoría, tuvieron que desistir de trasladarse a sus respectivos empleos y perder el día. Aunque la medida había sido anunciada días atrás, el Gobierno no dispuso micros para garantizar el traslado de los pasajeros y evitar el colapso de los servicios.

"Perjudican al laburante. Yo soy monotributista. Si yo no llego, no trabajo, no facturo ese día, no tengo plata para comer", sostuvo una usuaria ante el móvil de la 750. En la misma línea, otra pasajera afirmó: "Al trabajo ya no voy porque llego tarde. El día está perdido".

"Lamento que esto tengamos que pasar los usuarios. Quien este de turno, se ocupe", relató una usuaria que viaja desde Berazategui, que habitualmente demora unos 45 minutos. "Hoy tardó una hora", se lamentó en la estación de Constitución.

Trenes con velocidad reducida: ¿qué reclaman los trabajadores?



Desde La Fraternidad indicaron que la medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada de este jueves. Y explicaron que la protesta se da "ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo salarial que permita compensar las pérdidas de poder adquisitivo de nuestros salarios". También se denuncia la "falta de inversión en material rodante e infraestructura ferroviaria”.

Según indica el gremio hubo un recorte del 59% del presupuesto ferroviario y existen problemas para conseguir insumos básicos para el normal funcionamiento de las distintas líneas que circulan por el AMBA.

“No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad”, denunció el secratario general del sindicato, Omar Maturano.

Asimismo, desde el sindicato avisaron que si no hay respuestas, llamarán a una huelga por 24 horas el martes 4 de junio.