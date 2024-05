Una situación de extrema gravedad se vive en el Hospital Durand, ubicado en el barrio de Caballito: la terapia intensiva (UTI) debió cerrar por falta de mantenimiento, y los pacientes que estaban internados allí fueron trasladados a terapia intermedia. La noticia se dio a conocer a través lxs trabajadores del centro de salud, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que advirtieron que la situación podría traducirse en el fallecimiento de los pacientes y exigieron una respuesta urgente del Ministerio de Salud porteño. En tanto, desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que se trata de "obras" y que se restablecerá el normal funcionamiento "en los próximos días".

"Cerró la Terapia Intensiva del #HospitalDurand por la falta de Mantenimiento en los circuitos de aspiración central, pacientes fueron trasladados a la Terapia Intermedia con riesgo de que colapse el sistema en nosocomio", fue la publicación que realizaron desde la cuenta ATE Hospital Durand, para advertir lo que ocurrió durante la mañana de este jueves.

Según explicó a Página/12 Héctor Ortiz, coordinador de hospitales de la ciudad nucleados en ATE, "esto sucede en la Terapia Intensiva uno, que tiene capacidad para 12 o 14 pacientes". ¿Qué es y para qué sirve el sistema de aspiración central? "En las terapias intensivas tenemos pacientes respirados, en coma farmacológico, conectados a un equipo que los hace respirar. El paciente que está inconsciente, en coma, genera secreciones que hay que sacarlas porque sino se ahogan, se asfixian. Entonces, el personal de kinesiólogos, médicos o enfermeros deben aspirarlos cada dos o cuatro horas, porque sino se mueren tapados en secreciones. Y justamente el sistema que realiza esa tarea es el que dejó de funcionar. De ahí la gravedad de la situación", detalló.

Asimismo, Ortiz alertó que el haber pasado a los pacientes a otra sala no resuelve la situación porque "en esa otra terapia también hay un sistema de aspiración central, que también se puede llegar a tapar, porque no sabemos dónde está el problema". En ese sentido, señaló que hay un problema de mantenimiento y exigió una "atención urgente por parte del ministro de Salud (Fernán) Quirós". "Puede haber muertes por esta situación", enfatizó.

Según precisaron los trabajadores, el mantenimiento de las instalaciones del hospital está a cargo de una empresa privada, que brinda un servicio deficiente. También denunciaron que no existen los controles necesarios por parte del Gobierno porteño. "No hay un mantenimiento adecuado, y no por culpa de los trabajadores sino por los empresarios que no invierten, que no ponen el dinero necesario, que solo hacen arreglos mínimos", expresaron.

"No hay control del mantenimiento. La Ciudad tiene que ver qué se hace, si todo está funcionando bien, pero evidentamente eso no sucede", agregó el delegado de ATE. "Luego, suceden cosas como éstas (cierre de la terapia), porque no hay control", lamentó.

En tanto, desde el Gobierno de la ciudad informaron que se están realizando obras en la sala, con "cambios en la red de oxígeno central que se prevé que finalicen en los próximos días". Y precisaron que, una vez que terminen los arreglos, las camas trasladadas volverán "a la habitual sala de UTI".

"No podemos pasar entre diez a quince días sin terapia intensiva", advirtieron desde ATE, en referencia a un posible colapso del sistema de atención.

Si bien los trabajadores alertaron la suma gravedad de este problema, reconocieron que no es el único que aqueja al Hospital Durand, y a gran parte de los centros de salud de la Ciudad. "Esto es gravisimo, pero nosotros venimos denunciando las fallas desde hace mucho: la falta de gas, de electricidad, los cortes de luz", detallaron. "Todo es privado. Nadie invierte un peso. No hay un mantenimiento, y no es culpa de los trabajadores, sino de los dueños de las empresas que no sabemos ni quiénes son", sumaron.