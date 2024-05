El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, manifestó su interés en que Argentina y Ucrania colaboren para crear una industria conjunta de armas y pólvora. Durante una rueda de prensa con periodistas latinoamericanos, Zelenski enfatizó la importancia de este proyecto para ambos países y destacó la necesidad de contar con una industria militar robusta. Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, le bajó el tono a las declaraciones del líder ucraniano.



A pocos días de reunirse con el presidente Javier Milei en la cumbre de Ginebra, Volodimir Zelenski se reunió con una decena de periodistas latinoamericanos para discutir los planes de cooperación entre Ucrania y los países de la región. En esta ocasión, el presidente ucraniano subrayó la importancia de avanzar en acuerdos, especialmente con Argentina, para desarrollar una industria armamentista conjunta.

Zelenski mencionó que Argentina podría ser un socio clave en la creación de una industria común de partes de armamentos, drones y pólvora. Según el mandatario, la colaboración tecnológica debe ser amplia y rápida debido a la urgencia de las necesidades de su país.

A pesar de ello, Manuel Adorni, portavoz de la presidencia argentina, aseguró este viernes en conferencia de prensa: "No solo que eso no va a existir, sino que además no tenemos la capacidad de que eso pase. No tenemos capacidad de producir hoy lo que plantearon en una nota con respecto a Ucrania, no hay nada de eso".



Qué dijo Zelenski de Argentina

"Hemos recibido nuevas tecnologías durante la guerra de otros países y estamos dispuestos a compartirlas, en este caso con Argentina, para crear una industria que no solo se enfoque en los armamentos necesarios en este momento, sino que sea una industria de alta tecnología para el futuro", declaró.

El presidente también expresó su agradecimiento por el apoyo recibido desde Argentina, especialmente en vista de la cumbre de paz prevista para el 15 de junio en Ginebra. En ese momento, el mandatario recordó su visita al país, en ocasión de la asunción de Javier Milei.

"Estamos empezando a construir relaciones fuertes entre nuestros países. Estuve en la asunción del presidente Milei y estoy enormemente agradecido de que él nos apoye, y sabemos que va a estar presente en la Cumbre en Ginebra", señaló Zelenski.

Zelenksi en su visita a Argentina, a la asunción presidencial. (Foto: AFP)

Al ser consultado sobre cómo Argentina, un país sin una industria militar desarrollada y con dificultades económicas, podría ayudar a Ucrania, Zelenski respondió: "Es cierto que Argentina no puede darnos armas porque no hay industria militar, pero la libertad es una palabra clave para los países de América Latina".

En este contexto, subrayó que el desarrollo de una industria militar en Argentina no es para fomentar la guerra, sino para garantizar la seguridad y la libertad. "Si Ucrania cae y el mundo no la apoya, será un ejemplo que se difundirá en todo el mundo. Cuando hablamos de la seguridad de Ucrania, también hablamos de la seguridad de su país y su continente", afirmó.

El presidente ucraniano explicó que la colaboración con Argentina incluiría la coproducción de drones, sistemas de defensa electrónica y la fabricación de pólvora. "Nuestra primera viceministra y ministra de Economía, Yuliia Svyrydenko, ya mantuvo conversaciones con autoridades argentinas. Hemos estudiado algunas posibilidades productivas que tiene Argentina y nos gustaría desarrollar este tipo de colaboración", añadió.

Zelenski concluyó su intervención subrayando la urgencia de ser rápidos y tecnológicos frente a la amenaza rusa. "Estamos dispuestos a colaborar, coproducir y compartir las tecnologías que Ucrania recibió durante esta guerra. No tenemos otra opción. Rusia es muy grande y no tenemos otra alternativa que ser rápidos y tecnológicos", afirmó.

