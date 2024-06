TEATRO

La mujer fantasma

A finales de los años ’70, cuatro maestras llevan una vida melancólica signada por el cuidado de sus padres y sus hijos, los desengaños amorosos y una cotidianidad aplastante cuando irrumpe lo extraordinario: una mujer fantasma. La compañía catalana T de Teatre y la argentina Compañía Teatro Futuro se unen para llevar a escena esta comedia desmesurada y delirante, que va de lo íntimo a lo político. La dramaturgia y dirección es de Mariano Tenconi Blanco, la iluminación de Matías Sendón y el vestuario de Alejandro Andújar. Los músicos en escena son Ian Shifres en piano y Lucía Gómez en violonchelo, y la voz en off es de Elisabet Casanovas. Con Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Àgata Roca. Ya están a la venta las entradas para sus únicas diez funciones, días y horarios en la web del Teatro.

Del jueves 13 al domingo 23, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $12500.

Un guapo del 900

Este clásico de Samuel Eichelbaum, con adaptación de Roberto Cossa, está ambientado en tiempos electorales y corruptos, por los que transita la dimensión heroica de su protagonista. “Para todo ciudadano nacido por fuera de la oligarquía o de las clases acomodadas, las únicas posibilidades de subsistencia eran el trabajo esclavo o la servidumbre a personajes políticos”, escribe el director, Jorge Graciosi. “Ecuménico López nació en medio de tormentas políticas y sociales, pero tocado por una varita mágica que lo dotó de una gran cualidad: la lealtad”. Con Juan Manuel Correa, Patricia Durán, Gabriel Fernández, Celeste García Satur, Darío Levy, Miguel Sorrentino y Carla "Char" Vianello como música en escena.

De jueves a domingo, a las 20, en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

MÚSICA

Viva tu

Ya se puede escuchar en las redes este nuevo tema de Manu Chao, primer sencillo de un nuevo disco que se anuncia para este año. A modo de introducción, qué mejor que una rumba. “Se trata, ante todo, del amor por mis vecinos”, dice su autor sobre la canción. “Es una rumba que les escribí a ellos, así como a los vecinos de los demás. Va sobre aceptarte tal como eres y, desde el momento en que aceptas quién eres: ¡Viva tu!”. Mensaje en una botella, momento suspendido en el tiempo, se sabe que Manu es un coleccionista de lo que él llama “trocitos” que le llegan. Al final, esos trocitos forman una canción. Y “Viva tu” es un buen ejemplo de semejante espíritu, muy cercano al que ya se puede considerar como un estilo, que ha mantenido durante toda su carrera solista y que hoy se manifiesta viajando con dos amigos. Como a él le gusta decir: “Nada más que tres tíos y tres palos”. Las noticias también anuncian una gira que comenzó ayer, en Francia, y pasará por España, Portugal e Italia, con entradas en venta incluso hasta el mes de septiembre.

Frik

Este primer simple de una nueva etapa musical del músico y productor uruguayo Juan Campodónico tiene una versión original y también otra acústica. En esta última, mucho más intima, su guitarra es acompañada apenas por un teponaxtle, un instrumento de percusión precolombino a cargo del mexicano Jósean Log, co-autor de la canción junto con Campodónico y su coterráneo Martín Rivero, integrante del grupo Astroboy además de llevar adelante una carrera solista. “’Frik’ parte de un cuestionamiento sobre lo diverso y la incomodidad frente a lo diferente”, dice Campodónico. “Esa sensación compartida y muy primaria de no encajar, de sentirse fuera de lugar, hace al frik”.

ONLINE

Eric

Con anteojos y barba, que lo hacen casi irreconocible, Benedict Cumberbatch es Vincent, maestro titiritero en un programa de televisión para niños muy popular cuyos problemas matrimoniales sin solución a la vista son potenciados por el consumo excesivo de alcohol. Cuando una mañana su hijo de nueve años desaparece camino a la escuela, los traumas y fantasmas del protagonista afloran sin posibilidad de contención, coronados por la aparición de un monstruo de peluche de dos metros de altura que sólo él es capaz de ver. La miniserie (son apenas seis episodios) creada por Abi Morgan es de producción británica, pero la historia transcurre en la Nueva York de mediados de los años '80, cuando la era Giuliani apenas comenzaba y la epidemia de sida conjuraba el dolor, el prejuicio y la vergüenza. El encargado de la investigación es un detective afroamericano con más de un esqueleto escondido en el closet, signo de esos tiempos en los cuales los cambios sociales profundos eran apenas una esperanza.

Fargo

La plataforma Amazon Prime Video acaba de sumar a su oferta el universo fargológico completo; es decir, las cinco temporadas de relatos unitarios que integran hasta ahora la serie y el largometraje de los hermanos Coen estrenado en 1996 que le dio origen. Así, es posible volver a apreciar las desventuras de la detective Marge Gunderson (Frances McDormand) y recorrer el quinteto de historias presentadas desde 2014 hasta la actualidad. A lo largo de los años, figuras de la talla de Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Ewan McGregor, Chris Rock y Juno Temple tuvieron a su cargo los roles protagónicos de una serie que nunca abandonó su principal componente policial y el sentido oscuro del humor.

CINE

Gasoline Rainbow

Los hermanos Turner y Bill Ross IV, oriundos de Ohio pero instalados desde hace un tiempo en Nueva Orleans, vienen practicando las artes del cine independiente desde los tiempos de 45365, estrenada en 2009 y ganadora de premios en varios festivales. A la reciente Bloody Nose, Empty Pockets (2020) se le suma ahora el primer largometraje ciento por ciento de ficción, aunque los elementos documentales típicos en el estilo de la dupla no dejan de estar presentes. Protagonizada por un quinteto de chicos y chicas adolescentes recién recibidos de la high school –todos ellos actores no profesionales–, la historia los sigue en un viaje a bordo de una van y otros medios de transporte terrestres y marítimos mientras intentan llegar desde su pequeño pueblito del interior a las costas de California. Road movie inquieta y atípica, la película que acaba de estrenarse en Mubi es un sentido y sensible relato de crecimiento en el cual cada parada invoca los placeres de la juventud y la complejidad del mundo.

Cine sueco en el CCK

Los domingos de junio el Centro Cultural Kirchner estará exhibiendo un “Panorama sueco” que ofrece cinco largometrajes producidos en el país nórdico durante los últimos años. Son de la partida Together 99, de Lukas Moodysson, el director de Fucking Åmål y Lilya Forever, acerca de los dos únicos sobrevivientes a finales del milenio de una comuna creada en los años 70 (puede verse hoy a las 18), y también El chico más bello del mundo, documental de Kristina Lindström y Kristian Petri sobre Tadzio, el personaje creado por Thomas Mann en su novela Muerte en Venecia y popularizado por la adaptación cinematográfica de Luchino Visconti. Programación completa, días y horarios en la web del CCK.

TV

Searching for Italy

Desde esta semana, exclusivamente en OnDirecTV, podrá verse la segunda temporada de la saga viajera en la cual Stanley Tucci recorre el país con forma de bota descubriendo y describiendo su cultura, cocina e historia. En esta nueva tanda de episodios, el famoso actor italoamericano usualmente relegado a roles secundarios (aunque fue el protagonista del hit cinematográfico-culinario Big Night), recorre Venecia, las regiones de Piamonte y Umbría, la isla de Cerdeña y, en un episodio especial, refleja cómo la comida italiana influenció enormemente la oferta gastronómica de su ciudad adoptiva, Londres. “Italia es un país pequeño en comparación con otros, pero es muy diverso”, declaró el actor, “como así también sus influencias a lo largo de los siglos. Todo eso generó una hibridación en la política, la cultura y también la comida. Los platos del Véneto son muy diferentes a los sicilianos, y eso tiene razones topográficas, pero también históricas”.

Martes a las 21, por OnDirecTV (canales 201 y 1201).

Einstein

La trama de esta serie alemana continúa desarrollándose en la señal AXN con la llegada de su tercera temporada. Felix Winterberg, el tataranieto ilegítimo del físico más famoso del mundo (perdón, Newton) sufre de una extraña enfermedad destinada a acabar con su vida, pero aun así continúa ayudando al departamento de policía de Bochum en la investigación de diversos casos de homicidio, de esos realmente difíciles de resolver. La razón es su problemático consumo de drogas, que lo lleva a responder al llamado de la ley para no terminar detrás de las rejas. Tom Beck es el encargado de darle vida al más inesperado descendiente del autor de ambas teorías de la relatividad.

Lunes a las 22.05 por AXN.