Contingentes escolares asistieron al complejo Cine Monumental a disfrutar de las películas Kung Fu Panda 4 y El Planeta de los Simios. Impulsado por cuarta vez consecutiva, “Primera vez al cine” es un programa de alto impacto social, cultural y de entretenimiento destinado a alumnos y alumnas en escolaridad inicial, primaria, secundaria y especial que puedan asistir al cine a disfrutar de una película. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck acompañó a los chicos y chicas que asistieron a la primera función de 2024. "Esta es una iniciativa que intenta que el arte sea una herramienta para construir otra expectativa de vida, en un momento muy difícil que vive la ciudad. La cultura y la educación son inversiones para construir un futuro distinto. La tercera cuestión maravillosa es las películas que ven hoy son historias que movilizan e invita a niños y niñas a disfrutar y divertirse", afirmó la titular del cuerpo, en instantes previos a la exhibición.

Participaron de la primera función de este año alumnos y alumnas de las escuelas Soldados de Malvinas, Carlos Guido Spano, María Elena Walsh, Gabriel Mistral, Carlos Faggiano de Bafico, José Manuel Estrada, Comunidad Eva Peron, Escuela 1379, Luisa Mora de Olguín, y el Jardín de infantes Hermann Gmeiner.

“La sonrisa de los niños y niñas, muchos de ellos que no vinieron nunca al centro, son como una devolución para nosotros. Al Concejo Municipal y el Cine Monumental nos enorgullece continuar este programa cada año. La felicidad no es solo de los chicos sino de las maestras, que muchas veces no tienen los recursos necesarios y herramientas que luego les permitirán trabajar en el aula, porque luego de que se van de acá, están una semana trabajando con la peli, con el cine como una posibilidad de arte”, expresó la presidenta.

En febrero de este año, Schmuck rubricó el acuerdo que tendrá vigencia hasta finalizar el periodo lectivo escolar 2024 y garantiza la continuidad de la iniciativa.

Desde que empezó el programa en 2021 y hasta fines del año pasado asistieron 5.145 alumnos de 80 establecimientos educativos primarios y secundarios, de escuelas de gestión pública y privadas.