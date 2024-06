Falleció una persona en situación de calle en el barrio de Palermo. En medio de las noches de frío, el hombre fue encontrado ya sin signos vitales por un compañero de ranchada que notificó la situación al 911 y el SAME confirmó el fallecimiento. La autopsia arrojó que no sufrió ningún hecho de violencia y que murió por causas naturales, aunque desde el Gobierno porteño aseguran que no falleció por hipotermia sino que tenía "enfermedades preexistentes".

"Se dio la primera muerte del invierno en la calle". Con esa frase, Horacio Ávila, titular de la organización Proyecto 7, informó a Página 12 sobre el hecho ocurrido el pasado domingo en la calle Vidt al 2086, a la vuelta del shopping Alto Palermo. "Diego, un compañero en situación de calle, encontró a su otro compañero tirado, vio que no despertaba y se asustó. Llamó a la policía y ellos directamente al SAME, que confirmó la muerte", amplió el referente de Proyecto 7, la organización que desde hace años trabaja con personas en situación de calle en la ciudad.

Según pudo saber este diario, el hombre fallecido fue identificado como Ricardo González Olivera, de 41 años de edad. Fuentes de la Policía porteña y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat confirmaron la muerte. Desde la policía informaron que intervino personal de la Comisaría Vecinal 14A, que encontró al hombre tirado en la calle, ya sin signos vitales, por lo que "se labraron actuaciones por averiguación de causales de muerte” y la Justicia ordenó una autopsia para determinar esa causa.

Desde Desarrollo dieron más precisiones sobre esa autopsia. "No tenemos información de que haya sido un hecho violento", respondieron ante la pregunta de Página 12, y agregaron que "no sucedió por hipotermia o algo relacionado con las bajas temperaturas". "Tenía enfermedades preexistentes", afirmaron. Desde Proyecto 7, sin embargo, advierten que esas muertes siempre se registran como "muertes naturales", pero que no pueden aislarse del contexto en que se producen, con temperaturas nocturnas de menos de cinco grados y afecciones previas muchas veces generadas por esa misma exposición al frío.

Durante el invierno pasado, en la ciudad fallecieron tres personas en situación de calle. Héctor, Orlando y Ramiro murieron mientras dormían en las calles de Villa Crespo, Belgrano y Almagro respectivamente. En ese caso las muertes fueron informadas por la organización Amigos en el Camino, que trabaja con personas en situación de calle de esas zonas, repartiendo viandas y abrigos. En el caso de González Olivera, Ávila señaló que desde su organización creen que el hombre estuvo un tiempo en el Centro de Integración Monteagudo, uno de los paradores que tiene Proyecto 7, pero que no tienen mayores datos sobre su vida.

Ávila también se refirió en diálogo con este diario al caso del policía porteño que mató a un hombre en un bodegón de Congreso el martes por la noche y aseguró que la víctima también "estaba en calle" y "tenía un padecimiento mental". Este jueves, la Justicia liberó y sobreseyó al policía Claudio Miño por ese hecho, sin siquiera profundizar las investigaciones sobre el accionar del oficial, que no pudo contener al hombre que lo amenazaba con un cuchillo tramontina y terminó disparándole en el pecho.