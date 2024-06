“Con profundo dolor despedimos a la gran compañera Liliana Gómez. Militante desde su juventud por una patria libre, justa y soberana. Ex presa política, militante de derechos humanos y de Coad y defensora de la Universidad Pública, en toda su calificada carrera docente y más aún”, la recordó Matilde Bruera, ex diputada provincial, ex defensora pública y profesora titular de Derecho Penal de la UNR. Junto a Marta Bertolino, "Lili", como se la conocía, fueron denunciantes de la ex camarista federal Laura Inés Cosidoy. La velan hoy lunes de 8 a 13 en Caramuto.