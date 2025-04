Pedro, el Rojo, es una criatura peculiar. Su cuerpo conserva los rasgos de un simio pero su conocimiento es el de un ser humano. Su deseo es dejar de ser un animal y acceder a tener los mismos derechos que tiene el hombre. Pero para eso, tendrá que convencer a los miembros de una Academia de Artes y Ciencias. Inspirada en el cuento de Franz Kafka “Informe para una academia”, la obra teatral Animal o la salida humana invita a reflexionar acerca de la humanidad y sus conflictos. Interpretada por Luis Sartor, y con dirección de Víctor Laplace, la puesta puede verse los sábados a las 18 en el Teatro Nün (Juan Ramírez de Velasco 419). Las entradas se adquieren en Alternativa Teatral.

Escrito por Matías Bertilotti, el unipersonal se nutre del universo kafkiano con el objetivo de problematizar cuestiones existenciales a partir del disparador argumental de un animal que busca imitar la conducta de los humanos para escapar de la jaula en la que ellos mismos lo han encerrado. Desde que fue capturado en la selva, busca salir de su animalidad. Y una vez convertido por los humanos en un ser pensante, la única salida que le queda es la humana.

“Esta obra es un desafío enorme”, asegura Víctor Laplace, en diálogo con Página/12, acerca de este proyecto que lo vuelve a reunir con Sartor y Bertilotti, luego de haber trabajado juntos en El hombre inconcluso, película estrenada en 2022. "Esta es la historia de un simio que fue capturado en la selva y que, en lugar de ser llevado a un zoológico, es entregado a una academia con el fin de humanizarlo. Desde ese momento, este personaje busca salir de su condición de animal jugando todas las cartas posibles para lograr ese objetivo: la seducción, el humor, la ternura, la simpatía y los conocimientos adquiridos", detalla el actor.

Laplace confiesa estar fascinado con el trabajo de Luis Sartor, que se luce en su protagónico luego de una extensa trayectoria de más de 50 películas como productor de cine. “Esta adaptación es una oportunidad lúdica y emotiva para recorrer con humor e ironía el lugar que hoy ocupamos los humanos, y en particular los hombres. Ya no se trata de un texto literario sino de teatro, del puro presente emotivo de la representación. Un actor, un animal único cuya naturaleza también es la del puro presente, nos enfrenta, no sólo con incómodos argumentos intelectuales sino, y sobre todo, con las emociones de tener conciencia de uno mismo”, reflexiona Laplace, quien continúa también haciendo funciones de El sentido de las cosas, de Sandra Franzen, en este caso como actor y compartiendo escena con Gastón Ricaud, los domingos a las 19.30 en el Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).

-¿Qué aspectos trabajaron desde la dirección?

-Dado que el protagonista es un ser a medio camino entre un simio y un hombre, esta propuesta nos obligó a trabajar mucho, no sólo en el texto sino también en el comportamiento de este personaje, como su postura física, sus movimientos y su modo de hablar. Y en este aspecto, la interpretación de Luis es excepcional, porque hizo un minucioso trabajo de caracterización y se preparó durante casi un año, debido a la exigencia física y actoral que este personaje requiere. Estoy muy conmovido por lo que ha logrado hacer con la expresión facial y con su voz.

-Pedro, el protagonista, busca una "salida humana". ¿En qué cosas encontrás vos esa salida?

-Toda la vida he buscado desde el arte las posibilidades de poder encontrarme con grandes textos y crecer mucho en la profesión. Por eso, no dejo de resaltar este trabajo que estamos haciendo. Arranqué haciendo teatro en Tandil, en la época en la cual trabajaba en una fábrica metalúrgica. Tenía 15 años y era inspector de control de calidad. A partir de ahí, no paré nunca, porque ya tenía tomada la cabeza y el corazón por el oficio. Y hoy sigo, porque no se me ocurre otra cosa más que seguir actuando.

-Hoy se vive atravesado por las pantallas y a eso se suma la inteligencia artificial. En ese sentido, el teatro también podría ser pensado como una salida humana que vuelve a lo esencial del encuentro con otros.

-Absolutamente. Nosotros no vamos a cejar en hacer esto que sabemos hacer. Una vez le preguntaron a Vittorio Gassman qué era el teatro para él y respondió: “El teatro es un moribundo crónico”. O sea, es algo que nunca va a morir. Y eso es lo emocionante de lo que pasa cuando la gente se sienta en una platea y el actor se prepara para dar lo mejor que puede, porque a partir de ahí se establece una relación que no la puede romper nadie. Hoy hay una gran cantidad de actrices, actores, directores y guionistas haciendo fuertes aportes al teatro.

-A propósito del mundo digital, ¿cómo te llevás con las nuevas tecnologías? ¿Sos activo en redes sociales?

-No. Las redes sociales no son lo mío. Uso solamente WhatsApp. Ya ni siquiera puedo leer los diarios. Hago lo que puedo, porque estoy trabajando mucho. Además, no creo mucho en todo ese desarrollo pseudo intelectual.

-El texto original de Kafka fue escrito en 1917. ¿Cómo advertís que dialoga con la actualidad? ¿Qué resonancias tiene?

-La obra recorre con humor y con ironía el lugar que hoy ocupamos los humanos. Y en el caso específico de nuestro país, nos encontramos atravesando una situación crítica, buscando alternativas. A mí me conmueve mucho verlo a Luis Sartor, amigo de toda la vida, en el escenario. Estamos haciendo una gran apuesta con esta obra, en un momento crítico que, al mismo tiempo, también es muy creativo. Y en este punto, creo que hoy lo que nos salva es eso: la creatividad.