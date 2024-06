La niebla no tapó el fervor característico del corbobés, que se lanzó al famoso camino de las Altas Cumbres para ver a los mejores pilotos de rally raid del mundo devolver los laureles mundialistas al tramo que une El Cóndor y Copina. Así comenzó el Desafío Ruta 40, que este año va por la duodécima edición y, siendo la 4ta fecha del campeonato mundial, cuenta con los mejores pilotos y los 'fierros' que usaron en el Rally Dakar en Arabia o las arenas del Abu Dhabi Desert Challenge, estando Argentina a la altura de las mejores citas del planeta. El príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah no defraudó y se quedó con los honores manejando su Hunter, el español Tosha Schareina con Honda marcó el rumbo en motos pero con una destacadísima labor de los hermanos cordobeses Facundo y Mariano Viel, de la mano del laureado MEC Team, coparon los mejores lugares de cuatriciclos y se llevaron los aplausos.

Las nubes fueron protagonistas del Prólogo, una breve sección que dio inicio a la aceleración. Pero el ambiente se volverá intenso con las 5 Etapas y más de 3.000 kilómetros que se transitarán del lunes 3 al viernes 7 de junio por Córdoba, San Juan y La Rioja. Al-Attiyah aprovechó que es de los pocos pilotos en conocer el tramo, pues corrió en 2014 con un Ford Fiesta RCC del mundial de rally: "Creo que el tiempo que hicimos este año fue realmente bueno, comparado al WRC", recordó el ídolo mundial que con una enorme sonrisa acapara la atención del público como nadie. En aquél 2014 selló el recorrido en 16m20s y ahora, diez años después, marcó 16m17s con un vehículo que no es óptimo para este tipo de caminos, sino pensado para las dunas y tramos muy rotos, sin tener en cuenta que por momentos la niebla no permitía ver más de 50 metros hacia adelante.

Ganó el Dakar y quiere hacer historia... otra vez

Manu Andújar quiere ser bicampeón mundial - Prensa DR40 / Paco Foto Agencia

Los puntos acumulados tras la victoria en el Rally Dakar ubican a Manuel Andújar, el joven de Lobos que corre con su propio equipo, el 7240 Team, en una posición interesante. En caso de ganar, necesita que el saudita Hani Alnoumesi termine fuera del podio para asegurarse los puntos y ser campeón con una fecha de anticipación y repetir lo hecho en el 2021, cuando también ganó el Dakar y fue Campeón a fin de año. La cosa se inició con las complicaciones de la niebla para el chico que tiene el apoyo del Club Atlético Boca Juniors en sus ropas oficiales de competición. Debió quitarse la antiparra, como se aprecia en la foto, pues la condensación en medio de la niebla y el frío jugó una mala pasada, empañando toda la visión, lo que se corroboró luego con un alto porcentaje de los riders de motos y quads.

Mientras Andújar ganó la clasificación del mundial, en la suma de tiempos con todos los presentes quedó detrás de los hermanos Facundo y Mariano Viel, cordobeses de Jesús María que en esta carrera apostaron por el MEC Team, el equipo más ganador del Desafío Ruta 40 con 11 victorias en 12 ediciones. "Fuimos muchas veces a ver rally a El Cóndor - Copina pero no es lo mismo estar ahí", contó Facu, el mayor, mientras que el joven 'Nano' insistió en que "fue un sueño de tantos años viendo el rally mundial". El otro destacado local fue Jeremías Pascual, de Villa Dolores, que es observado de cerca por los cazadores de talentos y tiene un enorme futuro en la especialidad: "A pesar de la niebla se veía la gente, con el frío y fue increíble. Sobre los tiempos, no esperaba estar tan adelante. Pensé que me salió una etapa lenta, pero cuando vi los tiempos dije wow… salió bien". El quinto lugar que consiguió es una proeza teniendo en cuenta que la clase mayor cuenta con 11 anotados y él participa de la segunda divisional, llamada Rally2, en la que terminó cómodamente primero. También se impuso un argentino en Rally3, de la mano del bonaerense Fernando Hernández (Husqvarna).

Día de gloria para los hermanos Viel - Prensa DR40 / Paco Foto Agencia

Entre las motos, el ganador de la edición 2023, Tosha Schareina se quedó con el mejor tiempo con su Honda, apenas dos segundos mejor que su compañero Ricky Brabec. Tercero se ubicó el líder del torneo Ross Branch (Hero), mientras que Luciano Benavides (Husqvarna) clasificó detrás. El menor de los hermanos Benavides dio la alegría de la semana al contar que su hermano Kevin, accidentado tres semanas atrás, se está recuperando en su casa de Salta del duro traumatismo cráneo encefálico.



También hay acción con vehículos livianos, prototipos especiales que pocas veces se logran ver con este nivel de preparación mecánica en Argentina salvo en la visita del campeonato intercontinental. Además de los más de cien anotados por el Mundial, están los coches locales que se suman con hasta 28 inscriptos entre la Copa Open y los amateurs del Desafío Ansenuza cerrando la caravana.

Recorrido de la competencia:

Etapa 1 (lunes) Córdoba – Córdoba: 381 km

(lunes) Córdoba – Córdoba: 381 km Etapa 2 (martes) Córdoba - San Juan: 423 km

(martes) Córdoba - San Juan: 423 km Etapa 3 (miércoles) San Juan - San Juan: 341 km

(miércoles) San Juan - San Juan: 341 km Etapa 4 (jueves) San Juan - La Rioja: 412 km

(jueves) San Juan - La Rioja: 412 km Etapa 5 (viernes) La Rioja - Córdoba: 218 km

¿Cómo ver la carrera? Chequear a diario las Zonas de Espectadores aquí.