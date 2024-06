Hay Scaloneta para rato: el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reiteró que su continuidad al frente del equipo está garantizada y despejó dudas sobre su permanencia en el cargo tras la disputa de la Copa América. Para aclarar la situación, el DT señaló que, cuando en noviembre del año pasado, dijo que necesitaba "pensar" y que le conjunto nacional debía tener un técnico "con todas las energías disponibles" fue porque sintió que "era el momento de parar la pelota". Pero ahora afirmó que hasta que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quiera, él continuará el mando del equipo capitaneado por Lionel Messi.

"Ya expliqué lo de noviembre, que lo sentía y tenía que sacar afuera. No había pasado un buen año y sentía que era el momento para parar la pelota. Después, es lógico que se pensaran un montón de cosas. Hasta que el presidente de AFA lo quiera, estaré. Sabemos cómo es esto, pero hoy estoy acá con todas las energías, cosa que, en noviembre, siendo sincero, no era así", expresó el entrenador en Estados Unidos, donde la Selección comenzará este lunes con su trabajo de preparación de cara a la Copa América

Scaloni reveló que la decisión de continuar fue meditada y que incluso la charló con los referentes y principales jugadores del plantel: "Hablé con la mayoría que han estado en el proceso. Creo que lo merecían y quería comentarles lo que sentía y lo que se venía. Vienen cosas importantes, habrá cambios, remodelaciones, tocar cosas. Necesitaba que todos ellos lo sepan y conozcan mi estado de ánimo. Es como una relación familiar que tengo con ellos y necesitaba decírselos", remarcó Scaloni.

El técnico llegó a Miami para comenzar la preparación para los partidos ante Ecuador y Guatemala, previos al inicio de la Copa América, mientras que ya arribaron a la ciudad estadounidense más de 13 jugadores. Tras jugar el sábado y pasar el domingo con su familia, este lunes ya se sumó Messi al plantel.

Por otro lado, Scaloni dio a conocer los motivos de la decisión de no citar a Paulo Dybala, una de las bajas más sorpresivas de la lista. "Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. "Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de armar esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, es una decisión que tomamos. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil", expresó el técnico, que aclaró que utilizó algunos parámetros distintos para confeccionar la nómina.

"Es una lista diferente. Tenemos a algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no podés tener a cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, hubiera sido diferente no sólo con él, sino con otros chicos que tampoco están", explicó el entrenador. Los futbolistas a los que hace referencia Scaloni son Nahuel Molina, que se recupera de un desgarro; Germán Pezzella, que tiene una microfractura; Lisandro Martínez, que sufrió un desgarro, Marcos Acuña, que evoluciona de una pubalgia; y Enzo Fernández, que fue operado de una hernia.

Al hablar de los futbolistas más jóvenes que integran la delegación, Scaloni dejó en claro que son parte del proceso de la Copa América. "Si están acá, es para la Selección Mayor. Los Juegos Olímpicos son más adelante y ojalá puedan ir los chicos que (Javier) Mascherano llame. No los traemos solo para que rellenen. Somos conscientes de que se pueden quedar", resaltó.