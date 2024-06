En el marco del anuncio de la provincia sobre la construcción de un penal que apunta a descomprimir la superpoblación carcelaria, la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, indicó que actualmente hay "casi 600 presos de alto perfil en la provincia", mientras que se contempla "dejar espacio suficiente para más, porque esto está creciendo de manera exponencial". La funcionaria aseguró que la cárcel a edificar -con un plazo de 20 meses-, será "la de mayor seguridad de Argentina y seguramente, de América Latina".

La situación carcelaria, en cuanto a la cantidad de presos alojados en penales provinciales, y el plan para llegar a "presos cero en comisarías", llevó al anuncio de la construcción del Centro Reclusorio para Internos de Alto Perfil que se levantará en Piñero -en el terreno diagonal a la A012-, y que constará de cuatro minipenales de 288 celdas, con 12 pabellones de 24 celdas; y 22 garitas alrededor. El lugar alojará, en una primera etapa, 1.152 internos, y habrá un mínimo de 500 agentes penitenciarios. Tendrá una superficie cubierta de 46.000 m², con un monto de obra estimado en $ 107.000 millones.

Masneri destacó ayer las características que tendrá el penal. "Se va a poner toda la tecnología existente y como mecanismo central de todo esto tener barreras físicas, no solo para impedir la evasión de personas, sino también para repeler cualquier evasión asistida, que venga desde afuera, sea con vehículos, armamento o elementos aéreos".

Más temprano, la funcionaria dijo en Radio2 que “la expectativa con esta obra es resolver la situación. Hemos contemplado el crecimiento de acá hasta la inauguración, pero entendemos que lo más importante es dejar espacio suficiente para llegar a 3 mil internos”, indicó Masneri.

Según indicó, el número de personas que ingresan a las cárceles siempre es mayor a la cantidad de las que egresan por cumplimiento de condenas. Sobre los presos que alojará el nuevo espacio, destacó que se trata "en general, de aquellos que forman parte de asociaciones, principalmente, narcocriminales, que es con las que más trabajamos; y con organizaciones dedicadas a extorsiones. En todas las instancias tiene que ver con bandas que se encuentran activas, que aún dan órdenes en el afuera, tienen recursos económicos y humanos para continuar su gesta delictiva y para intentar evadirse".

En paralelo, la Provincia indicó que avanza en los proyectos y obras de infraestructura carcelaria para descomprimir el sistema y vaciar comisarías, con el fin de que el personal policial se dedique a las tareas en calle. El plan incluye la construcción de siete módulos en complejos penitenciarios provinciales, más allá de las obras que ya comenzaron a realizarse en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario: un minipenal de 160 celdas con capacidad para 320 personas, denominada Subunidad 4. Las cuatro obras penitenciarias planificadas prevén la construcción de un total de 2.459 celdas para alojar a 3.632 reclusos, con una superficie cubierta de 92.630 metros cuadrados y una inversión valuada en 227.000 millones de pesos.

Contrato

En el caso del detenido que solicitó morigeración de prisión para cumplir un contrato con una empresa líder a nivel mundial en tecnología y redes sociales, Masneri dijo ayer en LT8 no estar en conocimiento de la existencia de dicho contrato y señalaron que el hombre, Angel Ochoa, no cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio. “No estamos informados de esto. Esta persona se le había secuestrado un celular en 2023 y lo cierto es que, aparentemente el abogado, dijo que lo había hecho hace dos años. Como autoridad administrativa no nos consta absolutamente nada de todo esto, a la Fiscalía en principio tampoco. Más allá de los dichos, no hay nada oficializado", dijo la funcionaria.