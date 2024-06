"Van seis meses de gestión Pettovello, por favor atiéndanos", fue el reclamo público que realizó Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en la conferencia semanal del lunes. El funcionario recordó que la Provincia realiza una inversión anual en materia alimentaria de 842 mil millones de pesos, que es el plan más grande del país y que "no cuenta con intermediarios que no sean autoridades provinciales, municipales o escolares".

El ministro reiteró el pedido para que la Nación "cubra una parte de esto, no que lo asista de manera total como lo hace la Provincia hasta el día de hoy", y recordó que, de diciembre a la fecha, "Buenos Aires no recibió ni un paquete de fideos". Así, Larroque expuso que el Ministerio de Capital Humano desertó de sus responsabilidades en materia alimentaria, auqnue en la conferencia quedó claro que la cartera de Pettovello no es la única que se corrió de las obligaciones con los bonaerenses.

La deuda total del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a los 5,8 billones de pesos. Así lo detalló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que detalló uno por uno los conceptos adeudados por Javier Milei y su gabinete, lo que definió como "un plan deliberado y sistemático de asfixia financiera sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires".

Existen cuatro conceptos que explican la deuda de doce ceros que mantiene Milei para con Buenos Aires. Primero están las deudas directas del Estado nacional para con la Provincia, que alcanzan los 1,2 billones de pesos. Luego aparecen los saldos por obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional en territorio bonaerense, que superan los 4,4 billones de pesos. En cuanto a la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales, son 26,7 mil millones de pesos faltantes. Y en conceptos de "otros reclamos", que Bianco encuadró como "fondos menores", Milei y compañía adeudan 73,5 mil millones de pesos.

"Solicitamos legítimamente al Presidente y al Gobierno nacional que revea su posición, deje de lado este plan deliberado y devuelva los fondos que le corresponden a los bonaerenses", dijo Bianco al comenzar, y a lo largo de la conferencia reiteró una frase: "Esto no es un problema ni con el gobernador, ni con el Gobierno, ni con el gabinete de la provincia de Buenos Aires, son fondos que necesitan los bonaerenses para tener mejor acceso a la salud, la educación, empleo, y obra pública".

Al ser consultado por BuenosAires/12 sobre las posibilidades reales de que el Gobierno nacional cambie de postura, Bianco expresó: "Lo tienen que hacer aunque no les guste, o aunque no forme parte de su plan sistemático de asfixia financiera. El Gobierno nacional debe entender que gobierna para 23 provincias y una ciudad autónoma, que tiene una población de más de 46 millones de habitantes, de los cuales 17 millones viven en la Provincia".

"Su único territorio no puede ser una hoja de Excel con los ingresos y los egresos fiscales", apuntó Bianco a este diario, y recordó que el presidente Milei y sus ministros "juraron sobre una Constitución que establece derechos y obligaciones consagradas, por lo que deben hacerse cargo de la población que vive en la Argentina y de todas las necesidades que tiene".

Si bien reconoció que "desconoce" qué postura tomara el Gobierno de aquí en adelante, Bianco dijo a este medio que "la Provincia seguirá reclamando" por las distintas vías institucionales "porque es lo que le pertenece y lo que le corresponde", ya que "el Gobierno debe entender que debe entregar esos recursos a la provincia de Buenos Aires y tarde o temprano debe brindar una respuesta". Dijo también que el único objetivo del Gobierno nacional es "lograr un indicador muy miope" como el resultado fiscal, y agregó: "Es importante, pero no es el único. Que empiecen a mirar los99 indicadores de pobreza, de indigencia, de actividad económica y de empleo. Gobernar es todo eso, y no una hoja de balance del tesoro nacional".

Las deudas directas con la Provincia

En cuanto a las deudas directas del Estado nacional, son varios los ministerios afectados. La cartera de Economía, conducida por Pablo López, expuso que la Nación debe, en concepto de transferencias de ANSES a Caja Provincial, más de 716 mil millones de pesos. El nulo traspaso de las compensaciones del Consenso Fiscal 2017 alcanzó una suma de 213 mil millones de pesos, y son más de 107 mil millones de pesos los que adeuda Nación por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que impacta de lleno, por ejemplo, en la seguridad. Además, son más de 76 mil millones de pesos los adeudados en torno al convenio de Asistencia Financiera 2023.

La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Alberto Sileoni, tiene como máximo exponente de deuda el Fondo de Incentivo Docente, que al no ser transferido por Nación ya acumuló una deuda de 74,8 mil millones de pesos. También aparece el programa hacia la universalización de la jornada completa o extendida, que adeuda 5,8 mil millones de pesos, y el programa nacional 29 de gestión educativa y calidad, que en torno a una deuda de 2023 y enero y febrero de 2024, totaliza los 2, 3 mil millones de pesos.

El Ministerio de Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, también discriminó las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la cartera sanitaria. Son 30,1 mil millones de pesos adeuda Nación por los equipamientos de diagnóstico por imágenes, 2,9 mil millones de pesos ligados a la vacunación, que registra faltante de ingresos en cuatro dosis diferentes, y 2,3 mil millones de pesos encuadrados en la falta de medicamentos desde febrero de 2023 en lo que a maternidad y salud perinatal respecta.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, detalló que Nación adeuda 15 mil millones de pesos de la venta de energía que generaron las Centrales de la Costa Atlántica. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, conducido por Augusto Costa, indicó que son 10 mil millones de pesos los adeudados por el fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense, mientras que el Ministerio de Transporte, cuyo titular es Jorge D'Onofrio, apuntó que Nación debe más de 10 mil millones de pesos correspondientes al fondo de compensación del transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país. En concepto de "otros", el Gobierno bonaerense sumó otros 3 mil millones de pesos adeudados.

Saldos de obras públicas

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos indicó que son 180 las obras públicas ejecutadas directamente por Nación en territorio bonaerense, y que estas acumulan una deuda de 2,3 billones de pesos. En cuanto a los convenios para 755 obras entre Nación y los municipios, son 400 mil millones los pesos adeudados, mientras que los convenios entre Nación y Provincia por 128 obras acumulan una deuda de 225 mil millones de pesos. Además, por convenios para la realización de 30 obras entre Nación y las universidades nacionales con sede en la Provincia, la cartera de Katopodis reclamó la falta de 27 mil millones de pesos.

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, comandado por Silvina Batakis, denunció la deuda de 1 billón de pesos que corresponden al programa Procrear, y que están ligados a 105 convenios para la construcción de más de 6.500 casas que fueron proyectadas en 28 municipios. Además, en cuanto al programa Casa propia + Reconstruir, que fueron casi 10 mil viviendas que estarían distribuidas en 52 municipios, Nación adeuda 239 mil millones de pesos.

La Dirección general de Cultura y Educación indicó que Milei y compañía adeudan 42 mil millones de pesos en torno a las construcciones tripartitas de escuelas entre Nación, Provincia y municipios, además de 28 mil millones de pesos que corresponden a 40 obras de infraestructura que la Provincia mantenía mediante programas nacionales. El Ministerio de Ambiente, dirigido por Daniela Vilar, apuntó que son 60 mil millones de pesos los adeudados en torno al saneamiento de cinco basurales ubicados en General Alvarado, Chascomús, General Madariaga, Tornquist y Villarino, que además contaron con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

La cartera sanitaria, además, dijo que Nación adeuda 20 mil millones de pesos por las obras de infraestructura del hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner, mientras que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, indicó que el Estado nacional debe más de 15 mil millones de pesos ligados al Plan de Infraestructura Penitenciaria, que fue el más grande de la historia y que se encuentra en la tercera y última etapa de finalización. En concepto de "otros", denunciaron más de 47 mil millones de pesos adeudados.

"Gobernar es dar de comer, Pettovello"

El ministro Larroque aprovechó su exposición para contraponer los comportamientos del Estado nacional y provincial en materia alimentaria. Primero señaló que, en seis meses de gestión, la ministra de Capital Humano no mantuvo ningún tipo de contacto con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Larroque contó que en diciembre, tras el temporal que dañó diversos municipios bonaerenses, el ex secretario de Niñez y Familia Pablo De La Torre mantuvo charlas "muy cordiales y con buena predisposición para coordinar acciones", pero que tras ello "no hubo ningún tipo de respuesta".

"¿Pettovello? Inaccesible", sintetizó Larroque, luego de mencionar que la Provincia insistió con pedidos de reunión a través de un secretario privado, vía mail, y hasta con una nota por mesa de entrada. Como a los funcionarios de Desarrollo Social de otras provincias les pasó lo mismo, este sábado pidieron que Pettovello convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social, una entidad creada por ley que reúne a la ministra con sus pares nacionales. Sin embargo, tampoco hubo noticias.

"Queremos un país de trabajo y producción, donde no existan comedores comunitarios ni programas sociales, pero no es la realidad de hoy y estamos muy lejos", dijo Larroque, que subrayó que los números de la pobreza se dispararon desde el 10 de diciembre de 2023. Como respuesta a ello, y contrario al accionar del Gobierno nacional, la Provincia incrementó su inversión en materia alimentaria y ya superó por un 400 por ciento a lo que destinaba el PRO cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia más grande del país.

Larroque destacó al Servicio Alimentario Escolar (SAE), el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), la asistencia a comedores comunitarios, el fortalecimiento a los espacios comunitarios, los programa "Más Vida" y "Un vaso de leche", y pidió "por favor" que el Gobierno acelere su accionar. "En el Gobierno provincial no hay discrecionalidad, hay transparencia y preocupación por lo que padece la Provincia, por eso le pedimos a la ministra que por favor nos conteste", sentenció el ministro.



Discontinuidad y retrasos en programas nacionales

El Ministerio de Salud destacó la deuda de 4,7 mil millones de pesos por el programa Sumar, que además cuenta con financiamiento internacionales, 1,6 mil millones de pesos por los medicamentos pos trasplante, 1,1 mil millones de pesos vinculados al programa y los medicamentos de VIH, y 910 millones del programa Incluir Salud.

Educación y Cultura dijo que son 13 mil millones de pesos los adeudados por el plan FINES, 395 millones de pesos los que faltan del programa 29 - gestión educativa y calidad, y 317 millones de pesos que corresponden al Instituto Cultural bonaerense en concepto de programas culturales discontinuados.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad remarcó que se le adeudan mil millones de pesos vinculados al programa Potenciar Trabajo, que corresponden al período enero - abril 2024, además de 629 millones de pesos por el programa Clubes en Obra y 440 millones de pesos por el programa Polideportivos.

Otros reclamos al Gobierno nacional

La totalidad de las deudas expuestas por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, suma 33 mil millones de pesos correspondientes al aporte nacional para los programas alimentarios SAE y Mesa en lo que va de 2024, 29 mil millones de pesos vinculados a la asistencia alimentaria solicitada, 10 mil millones de pesos en carácter de asistencia solicitada por emergencia climática, y 264 millones de pesos del aporta nacional para la asistencia alimentaria de celíacos.