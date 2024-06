El Gobierno oficializó este martes la designación de Juan Pablo Carreira como Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, cargo que —en los hechos— ocupaba desde febrero pasado. Su designación fue publicada en el Boletín Oficial, a través del decreto 482/2024.

Se trata del tuitero ultraderechista conocido como "Juan Doe" y editor del sitio web La Derecha Diario, quien había militado fervorosamente en la red social X la campaña de La Libertad Avanza y la candidatura de Javier Milei a presidente.

Solía postear en favor del ahora mandatario y atacar en las redes sociales, con insultos y agravios, a usuarios y artistas opositores a las ideas de "la libertad".

En rigor, ocupaba el cargo desde febrero pasado, cuando reemplazó a Iñaki Gutiérrez, el joven libertario caído en desgracia tras haber posteado desde las redes sociales de la Presidencia un saludo personal por las Fiestas.



En febrero Carreira había anunciado en su cuenta de X —donde más— que ocuparía un cargo en el Gobierno, algo que había dicho que nunca haría. "Si algún día llego a recibir UN PESO del Estado, que me cuelguen de cabeza en el Congreso", escribió en 2015 en esa misma red.

En más de una oportunidad, había denostado y despreciado a quienes se dedicaban a la función pública, a los que calificaba como "parásitos", con la "excepción" de los funcionarios de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Internacionales o Justicia.

Incluso llegó a "desear" que le ofrecieran un puesto en el Estado para poder "rechazarlo públicamente".

El deseo se le cumplió, pero no así su promesa. Al contrario de lo que él mismo había pronosticado, no solo no rechazó el cargo que le ofrecieron, sino que se mostró "honrado" con su nominación. Así lo contó en las redes, donde afirmó haberse "preparado toda la vida" para "este momento"

Quién es Juan Pablo Carreira, conocido en X como "Juan Doe"

Poco se sabe de esta figura de La Libertad Avanza por fuera de sus redes sociales. En X, su cuenta está bajo el nombre "Juan Doe", que proviene del nombre ficticio "John Doe", que se emplea en los procedimientos legales de Estados Unidos para preservar la integridad de un hombre. Esta práctica es muy común entre seguidores de La Libertad Avanza, que usan la red social X bajo el anonimato para expresarse casi sin límites.

En la descripción de su perfil, que funciona como una breve carta de presentación, se puede leer que se unió a esa red social en noviembre de 2015, que dice ser "ingeniero Industrial" (sin aclarar si es con título profesional ni de qué casa de estudios), y que además, muestra sus tendencias ideológicas como "liberal y republicano".





Por otra parte, el joven influencer (tiene 155,3 mil seguidores) destaca que forma parte de "El Club de los Viernes", una organización integrada por simpatizantes del liberalismo económico y político. Otro dato a destacar es que es fundador y editor de La Derecha Diario.





