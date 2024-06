FESTIVAL DE CINE ESPACIO QUEER: DECIMA EDICION

Hasta el domingo se desarrolla día a día y sin pausa el Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género de la ciudad de La Plata, festejando sus 10 años con películas, fiesta y actividades especiales. Con todas sus funciones con entrada libre y gratuita, el sábado tiene lugar la gran fiesta queer con un line up explosivo comandado por Sudor Marika, Carmen Sánchez Viamonte, Linxes y Hormiga dj2.0 en la sede de la Comunidad Ferroviaria, calles 3 y 526 al fondo, Tolosa. Del 5 al 9 de junio en la ciudad de La Plata, programación completa en linktr.ee/espacioqueer

LOS PIPIS: ADIOS MUNDO CRUEL

Llega la pieza surgida de la tercera residencia artística de Los Pipis, el dúo de teatro queer fundado en Buenos Aires por Federico Lehmann y Matías Milanese. La obra indaga sobre las problemáticas de la juventud en este contexto hostil y está protagonizada por 12 intérpretes que antes no se conocían y que despliegan sus cuerpos, sus inquietudes, sus miedos y sus pasiones en una antesala de teatro. Un grupo intentará representar las obras de Juan Marroquí, el emblemático artista plástico argentino, mientras que dos hermanos se reencuentran después de mucho tiempo para rememorar aquella anécdota que narra cómo uno de ellos permaneció durante cinco minutos muerto en el museo. Miércoles 5 de junio a las 20 en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.

FIESTAS

Club 69 Súper Sábado. Nueva fecha de la fiesta más descontrolada en el mes del Orgullo junto a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los nuevos Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 8 de junio a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

TERTULIAS

Milonga Brandon. Se viene una nueva milonga queer en el mes del Orgullo, con una edición especial junto a invitades. A las 20, clase de Tango para todos los niveles a cargo de Anahí Carballo. A las 21:30 abre la pista TDj Yuko Artak. A las 22:30, baile colectivo con el show en vivo del Dúo Santomil -Tello y a la medianoche, bailan para todes Irina Jabsa y Guadalupe Santiago. Viernes 7 de junio desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MUESTRAS

Primor. Primor + Munar invitan a las últimas fechas de sus muestras "Me hallo en el filo del cuchillo" de Lorenzo González Baltazar y "Frágil Peligro" de Lautaro Fernández. La primera, rescatando algo de la vida que se vuelve un espejo sostenido frente al arte por un centauro litoraleño despojado de las hétero-pretensiones helénicas. La segunda, una serie de obras realizada a partir de fragmentos de objetos decorativos, souvenirs y utensilios domésticos, pedazos de baldosas encontrados en la calle y otros objetos camp, lo ornamental y lo cursi, lo trasheado y lo ingenuo. Se puede visitar hasta el 8 de junio en Munar, Av. Pedro de Mendoza 1555. Consultar horarios en Instagram: @munar_arte

PERFORMANCE

Oratorio de guerra. Ópera Periférica presenta la segunda y última función de su nuevo espectáculo: un grito impulsado por las atrocidades que nos tocan vivir, generando una sublevación junto con el público en un oratorio noise y colectivo que se apropia de espacios emblemáticos de nuestra ciudad para constituirse como una trinchera de la potencia insurrecta del arte. La entrada es un bono contribución de valor sugerido. Sábado 8 junio a las 19 en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo, 25 de Mayo 201.

TEATRO

El David marrón. Vuelve a las tablas la obra dirigida por Laura Fernández e interpretada por David Gudiño: David, el marrón, se enamora de Juan en el baño de un museo de la Ciudad de Buenos Aires, y entre esculturas europeas, obras de arte argentino y mingitorios, se miran, se besan y se prometen matrimonio. Un testigo involuntario de ese amor será luego su verdugo. Viernes 7 de junio a las 21:30 en Dumont 4040, Dumont 4040.

A un paso del tiempo. Estrena el nuevo espectáculo de Irene Goldszer en voz y guitarra con Pablo Potenzoni en batería, que fusiona música y escena e introduce de manera poética la Lengua de Señas Argentina (LSA). Por medio de canciones, relatos, gestos, el silencio y la relación con el espacio escénico, se superponen las distintas capas de texturas sonoras y visuales que dejan entrever, como a través de las rendijas de una persiana, que es posible ver la música. Jueves 6 de junio a las 21 en el Galpón de Guevara, Guevara 326.

La razón de mi drag. Última función del espectáculo de humor con la dirección de Jacinta Egaña Kaulen que invita a repensar el rol de la comunidad LGBTQIA+ en la historia y la política argentina: la manera desesperada de una activista LGBT+, Grasa Guevara, de encarnar lenguajes poéticos para contar el devenir de un pueblo y sus resistencias. A través de la figura de Evita Perón, la pieza busca elaborar una posible tesis sobre la dimensión performática de las prácticas políticas y el pop. Viernes 7 de junio a las 20:30 en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974.

TALLERES

El texto dramático en acción. El actor, director, escritor y músico Peter Pank abrió las inscripciones para un nuevo seminario teatral de dos meses de duración los días miércoles de 19 a 21. El objetivo es abordar textos de dramaturgxs nacionales y extranjerxs para llevar pequeñas escenas a la actuación, indagando y explorando la propia dramaturgia. Comienza el 12 de junio en La Mansión Matrera, Colombres 149. Más información e inscripciones a [email protected]

Cantar. Se encuentran abiertas las inscripciones para el taller coordinado por la cantante, compositora y docente Aline Meyer, focalizado en el entrenamiento vocal, la improvisación, los cantos circulares y mucho más. Encuentros los lunes a las 19 en Palermo. Más información e inscripciones en Instagram: @alinemeyer.vocal

CONVERSATORIO

¿Cómo hacemos política juntes? Conversatorio sobre cómo hacer de la política un antidepresivo comunitario, una herramienta de transformación y una apuesta a futuro. Participan Lucía Portos, Vale Salech y Lucía Nikilson. Diagnostica Marta Dillon. Jueves 6 de junio a las 20 en la Tribu Mostra, Lambaré 873.

CINE

Cine en 100% Diversidad y Derechos. La organización 100% Diversidad y Derechos reinicia su clásico Ciclo de Cine LGTBIQ+, en este caso proyectando “Ilse” de Liliana Furio y Lucas Santa Ana: una película que relata la vida de la pionera activista lésbica Ilse Fuskova. La directora Liliana Furio estará presente para conversar con el público al finalizar la proyección. Viernes 7 de junio a las 18:30 en Florida 461.

Cine Beibi. El ciclo de cine comandado por Lord Beibi proyecta "Love Lies Bleeding", para verla juntxs y que chorree el merengue: Lou, la solitaria gerenta de un gimnasio, se enamora perdidamente de Jackie, una ambiciosa culturista que sueña con ir a Las Vegas. Evento gratuito y a colaboración. Miércoles 5 de junio a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 875.

Cruzada de géneros. El cine del Conti proyecta el jueves "Julia no te cases" de Pablo Levy y el sábado "El silencio de los hombres" de Lucía Lubarsky: Pablo mira a su madre Julia. Lucía mira a los hombres de su familia. Ambos documentales observan hacia dentro de su esfera privada para vislumbrar lo público de los mandatos de género. Jueves 6 a las 19 y sábado 8 de junio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires continúa el ciclo 2024 de cine con "All of Us Strangers", un romance con Andrew Scott y Paul Mescal que mezcla vulnerabilidad y erotismo. Entrada: un alimento no perecedero para donar a Casa Trans. Viernes 7 de junio a las 20 en El Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

LIBROS

Supernova. El amor volverá por otros medios. Se presenta el nuevo libro de Brenchx Steizelboim, octavo de la Colección PTM: Poesía Transmasculina, de Puntos Suspensivos Ediciones. Habrá una charla con el autor y acompañarán Naty Menstrual (prologuista) y Paula Peyseré. Show musical en vivo de Julián Chacón. El libro ya se puede adquirir en puntossuspensivosediciones.com.ar. Viernes 7 de junio a las 19 en la librería del Archivo de la Memoria Trans, Ciudad de la Paz 1271.

Putiverso. Mundos maricas de la poesía argentina en democracia. Se presenta el libro de Enzo Cárcano y Jorge Luis Peralta con la presencia de Enzo Cárcano, les lectores Lucas “Fauno” Gutiérrez, Tomás Litta, Mhoris Rola Emma, Samuel Amaya, Washington Atencio, Nico Domínguez y Jorge Luis Peralta junto a les performers Martín Diese y Zoe Báez. Sábado 8 de junio a las 18:30 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

CONVOCATORIAS

IV Encuentro Latinoamericano de Música, Género y Diversidad. El Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA invita a la cuarta edición del Encuentro que se realizará los días lunes 9 de septiembre de 14 a 18 con modalidad a distancia, y el martes 10 de septiembre de 14 a 18 con modalidad híbrida, abierto a todo público y con inscripción gratuita. Para participar con una ponencia se deberán realizar la presentación de un resumen extendido para su evaluación. Hay tiempo hasta el 7 de junio. Más información e inscripciones en musicalesysonoras.una.edu.ar