La falta de entrega de varias toneladas de alimentos por parte del gobierno nacional a comedores barriales no es un error involuntario, no se debe a la ineptitud de funcionario, no es un exceso. Es la síntesis de una política sistemática de empobrecimiento por desposesión.

En efecto, la misma instancia gubernamental que escamotea el alimento acumulado desde hace tiempo en galpones de Villa Martelli y Tucumán es el que está generando desempleo masivo, tarifazos en los servicios públicos esenciales tales como agua, luz eléctrica, gas y demás combustibles.

Mientras tanto, continúan las maniobras para imponer leyes que precarizarán aún más el empleo y tornarán más miserables las condiciones laborales aumentando la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

No es casualidad que se denomine "capital humano" al ministerio que dedicado a salud, trabajo, educación y desarrollo social.

La concepción de mercantilización integral de la vida deja en evidencia cómo se considera mercancía a diversos aspectos de la vida social.

Esto significa tratar como meros objetos a los sujetos.

Como señala Silvia Bleichmar, el desmantelamiento de la subjetividad implica una puesta en peligro de la mayoría de los sujetos biopsicosociales que somos.

Puesta en peligro la subjetividad, lo que emerge es la crueldad como política de Estado.

Una multiplicidad de mecanismos y dispositivos contribuyen a imponer el sometimiento de la mayoría de la población a la dictadura del capital con su lógica devastadora y predadora de vidas.

Ante todo lo antes descripto, la peor de las actitudes son el inmovilismo, la resignación y la pasividad.

Hay que romper con la indolencia hacia las y los miles que sufren el desamparo.

La construcción de espacios solidarios de resistencia y acción colectiva puede abrir brecha en la maraña laberíntica y solo la lucha social nos hará libres.

Carlos A. Solero