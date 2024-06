El ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, Diego Álvarez, apuntó hacia la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la "terciarización" en la entrega de alimentos y leche y sostuvo que, pese a "reiterados pedidos de audiencia", aún no lograron un encuentro con las autoridades.

En diálogo con la 750, Álvarez aseguró que en el gobierno pampeano "desconocían" la existencia de alimentos dentro de los galpones del Ministerio de Desarrollo Social nacional.

En tanto, señaló que "durante los seis primeros meses de gestión del Gobierno de Milei no tuvimos contacto con el Gobierno nacional. No nos han atendido pese a reiterados pedidos de audiencia a la ministra Pettovello".

Consultado sobre si el gobierno provincial solicitó un encuentro con la ministra Pettovello, el titular de la cartera social pampeana expresó que enviaron "tres notas" y otras tres con diversos Ministros de otras provincias "solicitando canales de diálogo formales, principalmente a través de la Constitución del Consejo federal de Desarrollo Social".



"El último de ellos fue hecho público el fin de semana donde con el tema de alimentos nos ofrecemos las provincias a poder dar una mano, articular la entrega de los alimentos existentes en el Ministerio, pero como todo lo que se plantea, nos encontramos que hubo una decisión unilateral, mostrando una vez más la contradicción que tiene el Gobierno nacional en donde dice no tercerizar y no tener intermediarios en la ayuda social, pero utiliza una organización desconociendo al propio Estado que somos las provincias y los municipios, y no solo eso, sino que ni siquiera alcanzan a cubrir la totalidad de las 24 provincias", sentenció.