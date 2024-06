Ministros de Desarrollo Social de ocho provincias firmaron un comunicado reclamando al Gobierno nacional y, sobre todo, a la ministra Sandra Pettovello claridad sobre el esquema de reparto de alimentos almacenados y reclamaron formar parte del plan de entrega a los comedores sociales.



Entrevistado por la 750 el titular de esa cartera de Misiones —provincia que, días atrás, tuvo un masivo levantamiento social en reclamo por mejoras salariales—, Fernando Meza, explicó que este pedido se hace ante la sensación de exclusión por parte de Javier Milei.

“Todavía no pudimos entablar diálogo con la ministra Pettovello. Ayer vimos un comunicado donde dicen que van a transferir la distribución de los alimentos a una fundación. No tengo nada en contra de la fundación, pero sí me sorprende que hay muchas provincias que quedamos excluidas”, dijo.



En el comunicado también estuvieron presentes los funcionarios de Buenos Aires, La Rioja, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Jujuy. El reclamo se da, además, en el medio de presuntas inconsistencias y arbitrariedades respecto del destino de los alimentos.

“Lo hicimos para ver si podíamos formar parte de una mesa de distribución para no perder los alimentos que están próximos a vencerse. Están hace casi seis meses en un sistema de asistencia que muestre ser endeble. No queremos que esto termine con una seguidilla de sinsabores que afecte mucho a personas que lo necesitan”, dijo.

En concreto, se debe a que el ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN, cuyo responsable es el médico pediatra Abel Albino, para distribuir los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Y añadió: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener la asistencia de base. Al no tener diálogo —el único funcionario que por ahí recibí a los ministros y escuchaba era Pablo de la Torre— solicitamos formar parte de una mesa de distribución. Si no se hace a través de las provincias, podemos aportar otras instituciones”.