Ollas vacías como política de Estado

Por Laura Vales

El conflicto por los alimentos de los comedores de las organizaciones sociales plantea naturalmente una pregunta: ya que la decisión de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello es no dar comida a las organizaciones porque -dice- “son intermediarias” ¿ha compensado por otras vías lo que no entregó a los movimientos? Es importante poner el tema en claro, porque en los casi seis meses de gestión, el gobierno mileísta ha generado tres millones de nuevos indigentes, situación que no tiene trazas de mejorar en el corto plazo.