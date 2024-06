El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner criticó con firmeza al expresidente Mauricio Macri y afirmó que "es el máximo responsable de la situación que enfrenta el país". Además, salió al cruce de Javier Milei y dijo que se trata de un "conservador más" y que "sus ideas son viejas". En una entrevista exclusiva con la 750, volvió a rechazar la ley Bases y criticó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



Kirchner volvió a la carga contra Macri y consideró que "es el máximo responsable de la situación que enfrenta el país”, recordó que Luis Caputo y Patricia Bullrich fueron funcionarios durante su gestión y afirmó que el expresidente es partícipe necesario del entramado que se autodefine como liberal-libertario.



“Macri decía que no hablemos más del endeudamiento. Y, no, vamos a discutirlo. Hablemos de esto. El ministro de Economía de Milei (Luis Caputo) es el de Macri. La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) es la de Macri. Que dé la cara, porque no vaya a ser que me lo presenten en 60 dais como un salvador”, aseguró.

Además, dijo que Macri “es el máximo responsable de la situación que tiene nuestro país hoy. Por eso perdió una elección y no se pudo presentar en otra. Tendría que tener más humildad, entender que sus ideas no son tan buenas como dicen y tratar de sacar la Argentina adelante en vez de ver qué cuota-parte del Gobierno puede sacar para hacer negocios”.

Por otro lado, Kirchner cuestionó el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que impulsa el Gobierno en la ley Bases que se debatirá este miércoles en el Senado, y consideró que se trata de un esquema entreguista. Aseguró que trata de una normativa “abusiva” y lanzó: “¿Se entiende que tratan da abusarse de las condiciones en las que quedó Argentina después de la fiesta del endeudamiento?”.

Además, Kirchner criticó a Sandra Pettovello por el escándalo en la distribución de alimentos. "Creo que hay una suma de responsabilidad, es su figura que exceden su capacidad. Quizás con el tiempo puede mejorar, pero hoy no tiene la capacidad", dijo.



El rol de la oposición



Además, el diputado le pidió a la oposición avanzar sobre consensos para enfrentar al gobierno de Milei, como un punto de partida para empezar a debatir. En este sentido, destacó que esta semana la Cámara de Diputados le dio media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que de ser aprobada permitirá que los jubilados recuperen parte del poder adquisitivo perdido desde diciembre.

En este sentido, catalogó como “una anécdota” el intento del Gobierno de responsabilizarlo a él como parte de un movimiento de conspiración en contra de la gestión de Milei tras el contundente consenso en Diputado. “Esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner”, había dicho el Presidente.

“Creo que es una demostración más de la pereza intelectual intentar usar el apellido. Hay que ser más medidos y humildes. El trabajo que se hizo el martes, que comenzó mucho antes, con 160 votos a favor, tiene que ver con un núcleo de coincidencias mínimas. Nuestros jubilados tienen un grave problema y vienen perdiendo su poder adquisitivo de una manera dramática”, respondió Kirchner.

A lo que, luego, añadió: “Se dio una síntesis del proyecto de (Martín) Tetaz y bienvenido sea por los jubilados y jubiladas. Cada uno, desde su motivo, desde su óptica, mira la realidad y actúa en consecuencia. Más cuando pertenece a una fuerza como a la que pertenezco”.

Así, si bien reconoció que “el presidente tiene la capacidad de veto” dijo que “habrá una parte de la sociedad que va a saber que hubo esfuerzo por defender los ingresos de los jubilados”. “Creo que se encendió una luz de esperanza para entender que tenemos que tener acuerdos de bases. Y sí, después discutir. Pero por lo menos fue un paso y un poquito de esperanza para quienes han trabajado toda la vida”, afirmó.

El disfraz de león y la falta de alimentos en los comedores

En otro tramo de la entrevista, Kirchner afirmó que Javier Milei “es un conservador más cuando se corren las luces y la actuación”, tal y como un poco describió la propia Cristina Kirchner en el extenso documento sobre la gestión de Javier Milei.

“Sus ideas son viejas. Están expresadas por una persona que tiene las características que tiene. Creo que la sociedad deberá ver y entender que significa que se llame enemigo del Estado. Creo que es correcto discutir el rol del Estado. Y con los desafíos de pensar un futuro mejor. Ahora, destruirlo, no sé. Si yo fuera una persona que va a invertir en Argentina, quisiera tener un Estado presente y previsible”, opinó.

Este Estado presente, por ejemplo, trabajaría bien y a fondo sobre los comedores sociales, la gente que pasa hambre y los alimentos que se vencen almacenados en galpones: “Si el Estado falló en el control de un comedor, porque para eso están los funcionarios, es juntarse con los compañeros de las organizaciones y se va viendo cuáles están y los que están, que tengan el alimento. Son cuestiones lógicas que no deberían discutirse”.

Lo que ocurre es que, para Máximo Kirchner, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, tiene a su cargo una “jefatura de Gabinete bis” y no tiene la capacidad para hacerlo. “Creo que hay una suma de responsabilidad, es su figura que exceden su capacidad. Quizás con el tiempo puede mejorar, pero hoy no tiene la capacidad”, dijo.

“En un reportaje, Maradona decía que no entendía por qué le dolía la cabeza a Doña Tota en cada cena. Porque ella no comía para que él pueda comer. Y no entender esto no es correcto. Cuando sos presidente, tenés que gobernar a todos y todas. Y el debe entenderlo más allá de las ideas que profesa. La sociedad lo votó. Y respeto el voto de la sociedad”, afirmó en este mismo sentido.