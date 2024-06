La diputada nacional por Evolución, la radical Danya Tavela, cuestionó por la 750 a Javier Milei y aseguró que el presidente “cree que sigue siendo candidato” y que, por lo tanto, “puede seguir en campaña permanente”. Además, defendió al diputado Máximo Kirchner de los ataques del mandatario, luego de que en un comunicado Presidencia lo acusara de impulsar una "trampa legislativa" por el proyecto de modificación de la fórmula previsional.

La dura crítica surgió después de que el mandatario amenazó con vetar el impulso que le quiere dar el Congreso a las golpeadas jubilaciones, con fuertes insultos, imágenes ofensivas y denuncias conspiranoicas sobre el kirchnerismo.



“Se dio un acuerdo entre varios sectores políticos. Creemos que es un acuerdo muy equilibrado. Tratando de no romper el equilibro fiscal y de reconocer la situación de la pérdida del poder adquisitivo”, resaltó la diputada.



A lo que agregó: “Y lo hicimos tratando de pensar para adelante cómo se sigue garantizando un haber jubilatorio digno para los jubilados. Lo que pasó es que logramos ese acuerdo político entre distintos sectores”.

Pero además, cuestionó la reacción del Presidente, que la legisladora calificó de “insostenible” en términos del “poco respeto que tiene hacia las instituciones”. “En particular hacia la cámara de diputados. No sé si observan que con los senadores no pasa nada”, afirmó, en alusión a que los ataques del mandatario son hacia diputados.

La legisladora racial aseguró que no existieron tales conspiraciones de Máximo Kirchner, como dijo el Presidente, para que salga esta media sanción. “Hay una cosa de querer seguir sosteniendo la grieta de antiperonismo. No es ese el problema, la gente es si tiene o no tiene para comer”, dijo.

La defensa de Tavela a Kirchner llega luego de que el miércoles la Oficina del Presidente acusara al diputado de impulsar una "trampa legislativa". “Esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner, y reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto, de ser necesario”, disparó.



Por eso, para Tavela “Milei tiene una distorsión de la realidad". "Supone que lo apoyó un 56 por ciento de la población. La verdad es que lo votaron en un balotaje, contra un modelo económico, político y social absolutamente fracasado”, dijo en duros términos.

Y sentenció: “Los diputados no somos como el presidente. Nosotros vamos a acompañar lo que nos parece que está bien y vamos a votar en contra de lo que nos parece que está mal. Porque justamente tenemos una madurez diferente. Milei sigue creyendo que es candidato y que puede seguir en campaña permanente. Y tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer”.