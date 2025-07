“Nosotras no perdonamos. Queremos justicia y cárcel común para todos los represores”, expresó Julia García, testigo y sobreviviente del terrorismo de Estado en Salta. A 49 años de la Masacre de Palomitas, la matanza de once militantes políticos bajo custodia del Poder Ejecutivo Nacional, el Portal de la Memoria de la capital salteña fue otra vez escenario de una ceremonia de memoria y resistencia colectiva.

La actividad fue convocada por la Mesa de Derechos Humanos de Salta en el Parque San Martín. Desde temprano, sobrevivientes, familiares, militantes, organizaciones sociales y de derechos humanos llegaron al monolito que recuerda a las cinco mujeres y los cinco hombres que fueron arrancados de sus celdas en la cárcel de Villa Las Rosas y ejecutados en un operativo que el Ejército intentó disfrazar de fuga frustrada.





El 6 de julio de 1976, entre las 19.30 y las 20, las luces del pabellón D del penal de Villa Las Rosas se apagaron. Las mirillas de las celdas fueron cerradas. El subalcaide Luciano Rodríguez dio la orden. Sacaron primero a los varones: Benjamín Ávila, Roberto Luis Oglietti, José Víctor Povolo, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky y Pablo Eliseo Outes. Luego a las mujeres: Georgina Graciela Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Mercedes Botta, María del Carmen Alonso de Fernández y Celia Leonard de Ávila, quien había dado a luz en prisión.

La versión oficial era que se los iba a trasladar a Córdoba, por razones de seguridad. Nunca llegaron a Córdoba. Fueron acribillados a tiros en el paraje Palomitas, sobre la ruta nacional 34, más de 60 kilómetros al sur de la capital salteña. La versión oficial habló de un intento de fuga y enfrentamientos con fuerzas del Ejército en distintos puntos del norte del país. Pero la investigación judicial y los testimonios lo desmintieron, logrando que se renocozca que fue una ejecución masiva planificada.

El testimonio que no se apaga

Julia García tenía 22 años en 1976. “Fuimos testigos de cómo los sacaron. Yo estuve presa cinco años y pico", recordó a Salta/12. Es por eso que sostuvo que los actos en memoria de los militantes asesinados por el terrorismo estatal en los 70 son "fundamentales para sostener el no olvido y el no perdón" porque "aunque hubo condenas, todavía hay causas abiertas. Y nos duele hasta hoy. Es un dolor que no se va”.

En ese sentido, dijo que en el duro contexto actual, donde una de las características es que la vicepresidenta Victoria Villarruel es necegacionista, es necesario exigir la continuidad de los procesos de lesa humanidad ya que "los juicios demostraron que hubo genocidio". Sostuvo que hoy más que nunca "la memoria es trinchera" dada la estructura de poder que coincide con lo que se vivió en aquella época cuando se eliminaban opositores y se defendían privilegios de los grupos concentrados.

Ex presas políticas durante el acto





Virginia Guzmán, también sobreviviente, rescató el compromiso de las nuevas generaciones. “Me emocionó ver a los jóvenes. Esta lucha no es solo memoria, también es presente. Porque con este gobierno se naturaliza golpear ancianos, hambrear niños, dejar sin trabajo. Por eso es tan importante que levanten la posta”, dijo a este diario.

Por su parte, Marcelo Ramos, ex preso político, compartió con voz quebrada su emoción. “Con muchos de los compañeros asesinados compartimos la cárcel. Algunos pudimos salir antes de Palomitas", relató. "No olvidamos a quienes quedaron. No olvidamos tampoco a los exiliados que volvieron enfermos y se nos están yendo”, aseguró.

Recordó cómo la represión también se vivió durante gobiernos constitucionales, como el de María Estela Martínez de Perón. “Nos persiguieron de todos lados. Pero adentro de las cárceles también combatimos: estudiando, organizándonos, con apoyo de nuestras familias. Esa unidad hay que sostenerla”, manifestó.

Hijas, hijos, nietes

Elia Fernández, hija de María del Carmen Alonso de Fernández, asesinada en Palomitas, agradeció el legado de lucha. “Aprendí a militar con compañeras enormes. Pienso en la frase de Mafalda: ‘son el empezose de nuestro continuose’. Nosotras crecimos con el dolor, pero también con la conciencia de que hay que seguir. Hay muertos hoy, hay presos políticos. No hay que dejar que lo nieguen”, señaló durante el acto la integrante de HIJOS Salta.





A su turno, Mariana Gamboa, hija de Gemma Fernández y Héctor Gamboa, asesinados en la Masacre de El Gallinato, dijo que la lucha por la memoria debe transformarse en una agenda para construir una sociedad justa. “No podemos permitir que nos quiten la esperanza. Este es un gobierno que busca desmoralizarnos, pero el camino es el encuentro", sostuvo. Y aseguró: tampoco "podemos olvidar nunca el terror, ni acá ni en Palestina. Pero necesitamos organizarnos, encontrarnos, seguir”.

Los tribunales federales condenaron a militares y policías por la Masacre de Palomitas. Entre ellos, a Carlos Alberto Mulhall, Hugo César Espeche, Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Gentil, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray. Pero aún quedan causas abiertas y responsabilidades pendientes.

En el acto, cada una de las voces que se escucharon insistieron en que la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino "es un acto de defensa frente al presente". Como dijo Mariana Gamboa: “Que nazcan los nietos de esta lucha. Que otras organizaciones tomen la continuidad. Porque si el terror se renueva, también debe renovarse la resistencia”.