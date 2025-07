El ingenio Ledesma sumó esta semana 22 despidos de trabajadores rurales que se desempeñaban en el sector cítrico. La seccional 877 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), recuperada por sus afiliados, denunció que la empresa busca tomar mano de obra tercerizada y con menos derechos.

“Como todos sabemos lo que está pasando a nivel nacional, las empresas quieren tercerizar el trabajo, hacerlo más precario. Entonces empiezan a despedir a los trabajadores y toman gente contratada o eventual, con menos derechos”, dijo a Salta/12 el secretaro general de la seccional de UATRE, Benjamín Ramírez.

Los trabajadores rurales del sector citrícola comenzaron a recibir las notificaciones en el transcurso de la última semana. Ramírez explicó que desde la seccional sindical solicitaron una reunión urgente con representantes del ingenio, quienes les informaron que “era una orden de la dirección de la empresa y que como toda área debe hacer un ajuste para poder sostener a la compañía”.

Para el sindicato, el recorte responde a una lógica de desarme del vínculo laboral, orientada a incorporar mano de obra tercerizada. “Prácticamente, como hacen todas las patronales, te exprimen y después te terminan descartando”, analizó Ramírez.

“Después de la Ley Bases que se aprobó con este Gobierno (nacional), es peor todavía, precariza más a los trabajadores. Hay una familia detrás de cada trabajador, entonces nosotros desde el sindicato repudiamos todos los despidos que viene ocasionando la empresa Ledesma”, sostuvo.

Estos despidos se suman a más de 200 que la empresa ejecutó en febrero último en el sector azucarero, en el área de fábrica. El ingenio argumentó que la medida respondía a “razones de competitividad” y a un escenario complejo en el negocio del azúcar. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) afirmó que la empresa seguía registrando ganancias extraordinarias y que los despidos afectaron a trabajadores con más de una década de antigüedad.

Además de la producción de azúcar refinada, Ledesma se define como "uno de los mayores exportadores de cítricos a nivel nacional y el principal productor de naranjas del país". Según informa en su web institucional, desde 1990 tienen en Libertador General San Martín una fábrica de jugos concentrados y aceites esenciales.

La empresa incumple

Esta semana, en la última sesión legislativa en Jujuy, el diputado por el PTS-FITU (Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad) Gastón Remy, se hizo eco de los nuevos despidos. “Más allá de lo que han hecho en los 70, que sigue siendo en parte una causa judicial de lesa humanidad”, recordó. Señaló que la empresa mantiene un doble discurso ya que firmó acuerdos de respeto a condiciones laborales que viene incumpliendo.

“Si uno observa los compromisos internacionales de Ledesma en cuestiones de calidad, hay un principio que han firmado para poder exportar (...) los productos, que es respetar las condiciones laborales, tener ética empresarial. Creo que a la empresa le tiene que llegar desde la Legislatura un llamado de atención en estos compromisos que hacen quedar mal también a la provincia”, manifestó Remy.

"Son puestos de trabajo que se pierden y no hay más explicación más que el afán de ganar y ganar", dijo Remy. El legislador consideró que el Ministerio de Trabajo “no puede mirar para otro lado”, ya que la empresa viene efectuando más de 200 despidos sin causa desde comienzos de año. Además, recalcó que no se puede "fingir demencia" y ser funcionales al esquema “de una familia que se lleva todo y a la provincia le deja cada vez menos”.





El argumento de la empresa para despedir a trabajadores rurales incluyó presuntos problemas de conducta, como adicciones o actitudes inapropiadas. Sin embargo, los testimonios recogidos por el sindicato contradicen esa versión. “Nos dijeron que seleccionaron gente que tenía un problema de adicción, de alcohol, de algún mal comportamiento, pero hablando con los trabajadores vimos que no es nada que ver con lo que argumentaba la empresa. Son trabajadores que cumplían, no tenían falta, ni suspensión. Incluso hay un trabajador que era evangelista, que no tiene ningún tipo de vicio y estaba todos los días media hora antes en el trabajo”, explicó el secretario general de la seccional de la UATRE.

Los despidos fueron formalizados sin causa, lo que obliga a la empresa a pagar liquidación, sueldo y aguinaldo en simultáneo. Para Ramírez, ese mecanismo busca desactivar cualquier intento de organización. “El trabajador ve en su cuenta un monto que nunca en su vida tuvo, porque hay compañeros con más de diez, quince años de servicio, entonces Ledesma les tiene que pagar todo junto. Esa es también la estrategia que hace la empresa para desarticular la lucha”, consideró.

Los despidos perjudican sobre todo a los empleados con mayor edad, que quedan fuera del mercado laboral. “Con más de 25 o 30 años ya es imposible conseguir un trabajo en blanco, más estable. La empresa te deja sin importar las consecuencias que eso trae para un trabajador”, señaló el sindicalista. Destacó que muchas empresas aplican un límite de edad al momento de contratar personal.

Un sindicato recuperado

La Seccional 877 de la UATRE llevó a cabo una asamblea el viernes último, con una convotaria abierta, "para todos los trabajadores rurales. No solo el cítrico, no solo los de Ledesma. Porque ataques como estos los tenemos que defender entre todos. Hoy le tocó a este sector, mañana le puede tocar a otro”, afirmó Ramírez. En la asamblea se acordó llevar a cabo una campaña para la reincorporación de los 22 trabajadores despedidos y continuar conversando con otros sectores en busca de la unidad de distintos sectores en defensa de sus derechos.

Ramírez indicó que esta Seccional representa a 1.800 afiliados en el sector cítrico, dentro de un total estimado de 2.000 trabajadores de Ledesma en ese sector.

A nivel territorial, la jurisdicción incluye zonas como Chalicán, Fraile Pintado, Libertador, Calilegua, Caimancito y Yuto. “Estamos hablando fácilmente de entre cinco a diez mil trabajadores en toda la actividad” (en distintas empresas), sostuvo.

Ramírez manifestó además que la seccional está en desacuerdo con el convenio salarial firmado por UATRE a nivel nacional. “Nosotros somos UATRE, pero somos una seccional recuperada, no somos la UATRE nacional. Esa es la diferencia. Justamente, nosotros no firmamos el acuerdo salarial”, explicó. Según informó, el convenio fue firmado por las delegaciones de Jujuy y Salta, encabezadas por Alfredo Yugra y Daniel Sebastián Cáceres. “Lo firmaron sin autorización, sin el consentimiento de los trabajadores”, aseveró. El jornal quedó fijado en $30.000 en forma escalonada, lo que generó rechazo entre los afiliados.

El secretario general dijo que ante la falta de representatividad, especialmente para los trabajadores rurales que migran de una provincia a otra, el sindicato apunta a fortalecer la organización. “Queremos organizarnos porque hay trabajadores que (...) migran cuando termina la temporada y no tienen representatividad sindical. Buscamos la unidad, que los trabajadores rurales de abajo nos organicemos”, expresó Ramírez, e invitó a todos los trabajadores rurales a seguir la página oficial de la seccional en Facebook (facebook.com/profile.php?id=100064134248682), donde comparten información, convocatorias y canales de contacto.