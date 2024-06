Desde París

Hace 130 años Pierre Barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional (COI) junto a otros doce participantes, entre ellos el educador entrerriano José Benjamín Zubiaur. Así sentó las bases de los Juegos Olímpicos de la era moderna en un Congreso Internacional en París, específicamente en la Universidad de La Sorbona. Hace más de un siglo La Ciudad de la Luz vio nacer un movimiento que llegó para quedarse, que cada cuatro años durante diecisiete días pone al mundo en pausa. En 50 días se convertirá en la segunda ciudad en organizar el máximo evento multideportivo por tercera vez, después de Londres.

Si bien después de una semana de recorrida por París, el espíritu olímpico aún no se percibe, sí se siente que algo importante está por venir. Todos los lugares emblemáticos de la capital francesa serán escenarios clave de estos Juegos Olímpicos de verano. En cada rincón turístico de la ciudad las tribunas ya están armadas; el subte, el tren y las paradas de colectivo tienen toda la señalización lista e incluso ya hay avisos de las estaciones que permanecerán cerradas entre el 17 de junio y el 21 de septiembre, luego de que finalicen los Juegos Paralímpicos que serán del 28 de agosto al 8 de septiembre.

Los escenarios, su historia y los clasificados argentinos

La parte central de la ciudad tendrá trece sedes distintas, una más que la llamada Isla de Francia (las afueras de la ciudad parisina) que tendrá doce. Afuera de esta zona habrá 10 sedes, la mayoría son los estadios de fútbol: Burdeos, Lyon, Niza, Marsella, entre otros. Además el surf se desarrollará en Teahupo'o, Tahití, perteneciente a la Polinesa francesa.

En el centro de París, el Stade Torre Eiffel será el recinto del beach volley, uno de los deportes de mayor duración en todos los Juegos. Del 27 de julio al 10 de agosto habrá actividad a metros de unas de las atracciones turísticas más visitadas del mundo que se construyó a fines del S XIX. Las duplas argentinas tendrán la chance de clasificarse en los Preolímpicos continentales. En el caso de las mujeres entre 14 y 16 de junio en Asunción, Paraguay, y en el caso de los hombres del 21 al 23 de junio en Iquique, Chile.

La villa olímpica de Paris 2024

Saliendo de la Torre se llega a Champs de Mars, otro de los escenarios en los que se podrá ser parte del judo y de la lucha. Pero ojo, al cruzar el Río Sena, del otro lado está Trocadero, en esta parte emblemática de la ciudad los espectadores podrán ver los eventos de triatlón, ciclismo de ruta y maratón.

Los lugares más importantes de la ciudad están conectados por 20 cuadras: por ejemplo desde el Arco del Triunfo, caminando por Champs Élysées se llega a la Place de la Concorde. En esta plaza las tribunas están listas, o por lo menos eso parece. Este escenario será muy importante para la nueva agenda que plantea el Comité Olímpico Internacional porque allí se disputarán los deportes urbanos: básquet 3 x 3, skate, breaking y BMX freestyle. Estas disciplinas son las más nuevas dentro del programa olímpico con el objetivo de atraer jóvenes a este movimiento.

Para ir a Versalles hay que tomar un tren, media hora de viaje y ahí está el Palacio de Versalles, que fue el hogar de Luis XIV durante su reinado entre 1643 y 1715. Allí ya se erigieron las tribunas, en los espectaculares jardines que serán el centro de atención para la equitación y el pentatlón moderno. En ambas disciplinas la delegación nacional tendrá representantes.

Yves du Manoir fue el estadio olímpico en París 1924 y esta vez albergará al hockey. Las Leonas irán por su sueño dorado y Los Leones intentarán volver a estar en los primeros planos de la cita olímpica.

Los que siempre estuvieron

Los cinco deportes que fueron parte del programa olímpico desde su origen hasta hoy son la esgrima, el atletismo, la natación, la gimnasia artística y el ciclismo.

El atletismo y la natación son las grandes estrellas y por eso las competencias siempre son en dos semanas diferentes. En este caso el Stade de France en Saint Denis será uno de los atractivos principales de estos Juegos. Al igual que en Tokio ya no está Usain Bolt, pero estará Armand Duplantis, el sueco que no tiene techo y no para de batir récords con su garrocha.

El Centro Acuático estará conectado justamente mediante un puente con el Stade de France y tendrá una capacidad de 5.000 espectadores. Allí los saltos ornamentales, el waterpolo y la natación artística serán los protagonistas. En La Defense Arena la natación será la estrella principal.

La seguridad

Uno de los grandes desafíos para la organización de los Juegos Olímpicos es la vuelta a la "normalidad" en el sentido de que la última edición celebrada en Tokio estuvo atravesada por la pandemia. A esto se le suma la seguridad después de varios episodios relacionados con el terrorismo en Europa.

Desde el ataque a una sala de conciertos en Rusia, en el que hubo 144 muertos, Francia se puso en alerta y la organización de París 2024 habló de la posibilidad de que la ceremonia de apertura cambiara su escenario, pero por ahora el desfile por el Río Sena con la inauguración abierta al público sigue en pie.

Desde el 22 de marzo se declaró el nivel "Urgence attentat" del plan Vigipirate en respuesta al atentado de la organización terrorista del Estado Islámico y en respuesta de las amenazas que recibe Francia. El plan Vigipirate es el sistema nacional de alerta en Francia e incluye medidas de seguridad específicas como el incremento de policía militar en estaciones de metro, trenes y otros puntos importantes. Los carteles que alertan sobre esto se pueden ver en el Arco del Triunfo, afuera del Museo de Louvre y en varios puntos de contacto importantes en los que se juntan los turistas y suele haber multitudes.

El recorrido de la antorcha

Hace cinco días Roger Lebranchu, remero olímpico francés en Londres 1948 y sobreviviente de un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue relevista de la llama olímpica a los 101 años en Le Mont Saint-Michel, Normandia. Este jueves la antorcha olímpica llegará a Finisterre, departamento ubicado en el noroeste del país galo.



Dentro de 50 días el mundo mirará a París y París se abrirá al mundo. Sobrarán historias para contar y momentos inolvidables. 100 años después, La Ciudad de la Luz iluminará a más de 10000 atletas, para volver a ser en el lugar donde todo comenzó.