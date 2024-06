El guitarrista, cantante y productor Richard Coleman recibió el martes 4 el diploma que lo declara Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad. El acto se realizó en la Legislatura porteña y el encargado de entregar este reconocimiento fue el subsecretario de Políticas Culturales de la Ciudad, Roy Cortina, autor de esta iniciativa en su último mandato como legislador, el cual finalizó en 2023.



Coleman llevá más de cuatro décadas en la escena musical argentina e lideró bandas icónicas como Fricción y Los 7 Delfines. También ha trabajado en estrecha colaboración con otros grandes artistas, como su amigo Gustavo Cerati, y dejó su huella en discos legendarios de Soda Stereo como Signos y Doble vida. Fue parte de Las Ligas, efímera banda de Charly García, y grabó guitarras en Detectives, debut discografico de Fabiana Cantilo. Más cerca en el tiempo, formó parte transitoriamente de la banda de Skay Beilinson, ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Coleman también tiene un destacado camino como solista, con álbumes que han sido aclamados por la crítica y el público.

“Con su rica historia cultural y su vibrante vida nocturna, esta ciudad ha sido el escenario perfecto para que Richard desarrollara su carrera y una fuente constante de inspiración", señaló Cortina. "Su vínculo con Buenos Aires es evidente en cada acorde, en cada letra que compone. Reconocer a un artista como él es clave, no sólo por su impresionante trayectoria y talento, sino también por su capacidad para inspirar y conectar con las personas a través de la música. Gracias por ser una guía en el rock argentino y por continuar llevándonos a todos en este viaje”.

Después de que hablaran el periodista Oscar Jalil y la cantante Mavi Díaz, el propio Coleman subió al escenario. “Recuerdo un momento muy importante en el que tuve una epifanía en el momento en que entendí que el rock no me representaba, que la música de mi generación no era la que me representaba", aseguró. "Me molestó siempre la mala acentuación, la falta de rimas inteligentes, la solemnidad y las zonas de confort que, a veces, los artistas que me había tocado admirar asumían por una situación o por otra. Ahí entendí que había llegado mi turno de ponerme a trabajar y hacer las canciones que a mi me gustaban si no me gustaban las de los demás. Hacer música es algo más trascendente que nuestras propias individualidades. Es lo más importante. Gracias a la música”.

La celebración terminó con un show musical a cargo del guitarrista y cantante Lucas Finocchi (Monstruo!); la cantante, música y compositora Flopa Lestani; y el músico, compositor y productor Bodie.