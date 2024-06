A medida que se van sumando los entrenamientos en Miami, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni acumula certezas de cara a la conformación del plantel final para la Copa América. El plantel hizo este miércoles por la tarde una práctica abierta en el campus del Inter y por un rato pudo verse el trabajo de los 29 jugadores que componen el actual plantel. Serán 26 los que finalmente vayan a a la Copa y eso se resolverá dentro de una semana cuando Scaloni haga los tres cortes finales luego del amistoso del domingo a las 20 ante Ecuador en Illinois (Chicago) y antes del partido del viernes 13 frente a Guatemala en Landover (Maryland).

Los únicos jugadores que se entrenaron de manera diferenciada fueron el zaguero Germán Pezzella, quien se está recuperando de una microfractura en el dedo chico de su pie derecho, y el volante Guido Rodríguez. En cambio, Nahuel Molina volvió a trabajar a la par del resto de los futbolistas, recuperado por completo del desgarro que sufrió en la recta final de la temporada con el Atlético de Madrid.

En la misma línea, Scaloni tambien observa en buen estado a Marcos Acuña, que a lo largo de su temporada en el Sevilla sufrió con algunas lesiones musculares y, principalmente, una pubalgia, Si no se resintiera en el tiempo que resta antes de dar la lista final, Acuña jugará la Copa América y Valentín Barco será liberado para incorporarse a la Selección Sub 23 que ira a los Juegos Olímpicos de París.

Scaloni además ratificó que ante Ecuador pondrá la formación titular con la que piensa debutar ante Canadá el jueves 20 en la ciudad de Atlanta. El equipo iría entonces con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González o Di María.



Cabe acotar que durante la semana previa a este primer amistoso, el cuerpo técnico decidió ser más flexible con todo el plantel y planteó un régimen de concentración abierto: lo único que le exigen a los jugadores es que pasen la tarde con la delegación para las prácticas. Por eso, Lionel Messi, el capitán del conjunto nacional, quien vive a tan solo 20 minutos del predio de entrenamiento del Inter Miami regresa a su hogar para cenar y descansar con su familia luego de cada práctica.

Scaloni tomó esta decisión teniendo en cuenta que, durante la Copa, la concentración puede llegar a extenderse cerca de 30 días si es que la Selección llega a la final del 14 de julio en Miami. Como se sabe, al jugarse en sedes rotativas, no habrá un lugar fijo de entrenamientos y el equipo irá trabajando en cada una de las ciudades donde vaya jugando.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez hizo alusión a la posibilidad de atajar durante los próximos Juegos Olímpicos de París. "Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club (Aston Villa de Inglaterra) me ha bloqueado muchísimas veces", declaró el marplatense quien luego anunció: "Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de Selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada". Palabra de campeón del mundo.