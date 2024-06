Beltrán Benedit no vive en el 1500, pero le encantaría. Y como para muestra solo hace falta un botón, lo que pasó en la tarde del miércoles en el Congreso basta y sobra. Es que el diputado de La Libertad Avanza mostró su rechazo a la inicitativa de declarar de interés a la organización Estrellas Amarillas, que mediante una pintada busca recordar a las personas que fallecieron tras un incidente vial. Y la causa no tuvo nada que ver con algun pormenor con la organización ni tampoco con un rechazo a la concientización vial sino que al diputado ultraderechista le hizo ruido el símbolo utilizado en el homenaje. Así es. Es un diputado al que no le gustan las estrellas ya las define como una expresión "pagana".









Tal como se observa en el video que dio vuelta en redes sociales, Benedit usó el micrófono para rechazar la iniciativa. "Este país nació católico, lo es mayoritariamente y, seguramente, lo seguirá siendo. Y no solo es así en sus hábitos y costumbres, sino que también está reflejado en uno de los artículos de la constitución. Entonces, con todo respeto con la forma de expresarse en esos momentos de dolor en esas circunstancias, y por la libertad de culto que también esta garantizada, quiero decir que no puedo acompañar lo que podríamos llamar "expresiones paganas", más cuando van en reemplazo de nuestra tradicional cruz", expuso.

Con solo ver su Twitter, a Benedit no solo le molestan las estrellas. También le pertuba el cambio climático, el cuidado de la salud ante nuevas pandemias, la educación sexual integral y que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Volver a la Edad Media sería un sueño para él.