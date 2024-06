"Este hombre está dispuesto a destruir todo. Es muy bravo. Estamos muy preocupados". Con esas palabras, Roberto "Tito" Cossa describía el devenir del gobierno de Javier Milei, apenas un mes y medio después de su asunción, en una larga charla con Víctor Hugo Morales. El histórico dramaturgo, siempre con una aguda mirada sobre la política, lo describía en pocas palabras: "Estamos muy mal. La gente de la cultura está preocupada. Nosotros no le quitamos comida a los pobres". Este 6 de junio, Cossa murió a los 89 años y con él se llevó casi un siglo del teatro argentino.

El dramaturgo y asiduo columnista de Página|12 fue un emblema del teatro argentino. Autor de obras clave como "El viejo criado" y "Nuestro fin de semana", era una de las piezas esenciales de la cultura argentina.

En enero pasado, durante una entrevista en la 750, Cossa repasó su carrera, habló del presente del arte local y cuestionó la avanzada de gobierno de Milei contra la cultura, con la puesta en marcha de un plan de ajuste sin precedentes. "Estamos muy mal. La gente de la cultura está muy preocupada. No le estamos quitando comida a los pobres. Y, sin embargo, tenemos que soportar este momento y luchar para que esto no siga”, afirmó en aquel entonces.

Cossa cuestionaba con vehemencia a Milei y lo calificaba como "un hombre que está dispuesto a destruir todo". "Es muy bravo. Estamos muy preocupados en Argentores. Porque hay una amenaza de desguajarla. De quitarle la obra social. Es decir, es una situación muy fea”, aseguraba.



Entrevistado por Víctor Hugo, Cossa recordó que el teatro independiente nación en el país en 1930, cuando Leónidas Barletta fundó en la calle Corrientes el Teatro del Pueblo. Desde allí, comenzó una larga historia con un gran reconocimiento: “Hoy el teatro independiente en Argentina es un fenómeno cultural mundial. Aunque mucha gente del mundo no esté enterada”.

El autor de, entre otras obras, Ya nadie recuerda a Frederic Chopin recordó que se considera que el teatro de Buenos Aires está tercero en cantidad de espectáculos y en la importancia del teatro, luego de Londres y Nueva York.

“Es increíble. La vez pasada estaba haciendo un reportaje abierto y tenía a mi lado una joven del teatro independiente. Dije que lo único que falta es que se haga teatro en un ascensor y la chica me dijo que no, que ya se hizo”, rememoró con una anécdota.

Y añadió: “Eso venía bien, pero se potenció con el Instituto Nacional del Teatro, que ayudó a la creación de salas, a la puesta en escena. Sigue siendo un teatro muy de militancia”. En ese entonces, cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei contra la cultura y aseguró, tras asegurar que un “ajuste” en este sector no cambia las cuentas públicas del país, que tiene un “encono” contra el teatro.

"Tito" Cossa: "Los políticos no consumen cultura"

“Los políticos no consumen cultura. No van al teatro. No leen novelas. Salvo Cristina, que hablaba de cine, de autores, los mencionaba, estaba al tanto”, aseguró Cossa durante su intervención.

Y añadió: “Lo de Milei no es económico. Si se gasta más en un viaje de Milei que en lo que se paga o lo que se adjudica al teatro independiente. Es encono con la cultura. Es político el tema”.