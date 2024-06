La diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT-U), Myriam Bregman, anticipó que rechazará el posible veto presidencial a la nueva reforma jubilatoria, luego de que Javier Milei advirtiera que tomará esa decisión en caso de que la medida, que ya cuenta con media sanción, se apruebe en el Senado.

Durante su intervención de este miércoles en el 10° Latam Economic Forum, el presidente arremetió contra los diputados opositores al calificarlos de "degenerados fiscales" y advirtió que, de convertirse en la ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, recurrirá al veto. "Me importa tres carajos”, desafió Milei, fiel a su estilo.

Para Bregman, estas afirmaciones del mandatario argentino "demuestran un alto grado de autoritarismo". "Realmente siempre dijimos que se creía un rey y vuelve a tener ese espíritu de monarca, que cree que puede hacer y deshacer como se le ocurra, por eso aclaré que nuestros votos van a estar firmes para rechazar el veto presidencial en caso de que eso ocurra", adelantó la diputada del FIT en diálogo con la 750.



"Creo que hay que ser muy contundentes y no dejar que empiecen con este juego raro que tiene el Gobierno, como pasó en el Senado cuando no tenían una firma para el dictamen y llega (el jefe de Gabinete) Guillermo Francos como Papá Noel con regalos y de repente están todas (las firmas)", advirtió.

En esa línea, la legisladora y excandidata presidencial enfatizó: "Vamos a conseguir los dos tercios para rechazar el veto presidencial. No vamos a permitir que el presidente, cual monarca, diga 'esto no me gusta y lo veto porque yo quiero' para que toda la plata vaya para el FMI".

Por último Bregman señaló que Milei tiene que pagar un costo político. "No es gratis vetar una ley. No es gratis para un presidente que llegó diciendo que iba a ajustar a la casta y está ajustando a los jubilados", concluyó.