El arquero Sergio "Chiquito" Romero firmó la renovación de su contrato con Boca hasta diciembre de 2025 después de haber evaluado la propuesta del club junto a su familia. La extensión del vínculo se oficializó este jueves, después del entrenamiento matutino, y fue anunciada por el club a través de sus redes sociales. Romero, de 37 años de edad, estuvo acompañado en la firma por Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol.

La renovación de "Chiquito" llega en un momento crucial, ya que su contrato original finalizaba en diciembre de este año. Aunque su rendimiento este año disminuyó comparado con 2023, cuando fue vital para llevar a Boca a la final de la Copa Libertadores, sigue siendo una figura fundamental en el equipo. Su experiencia y liderazgo son invalorables para el plantel y a pesar de la prometedora proyección del joven arquero Leandro Brey, su titularidad nunca estuvo en duda.

Romero superó problemas en una de sus rodillas de la que fue operado al poco tiempo de llegar a Boca en 2022. Desde entonces, acumuló 71 partidos con la camiseta azul y oro, convirtiéndose en uno de los jugadores con más minutos en el club en los últimos tiempos.



La renovación del arquero no es el único tema en la agenda del Consejo de Fútbol. Paralelamente, trabajan en lograr la firma de otros referentes como el uruguayo Edinson Cavani. Recientemente el lateral peruano Luis Advíncula también extendió su contrato, mientras que Guillermo "Pol" Fernández expresó su deseo de emigrar a fin de año aunque sigue siendo una pieza titular para el técnico Diego Martínez.

Casos aparte son los de Nicolás Valentini y Darío Benedetto. El defensor no aceptó la propuesta que le formuló el Consejo de Fútbol y hasta tanto no renueve, no será tenido en cuenta por el entrenador. Benedetto por su parte, tampoco será considerado por Martínez y por eso, buscará salir en este mercado y no esperará a diciembre ya que no es tenido en cuenta. Por último, queda resolver la situación del arquero Javier García, quien también está próximo a quedar libre pero su futuro es incierto.