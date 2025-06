Vecinos y vecinas de Villa del Parque se manifestaron este jueves en Campana y José Pedro Varela para rechazar la demolición de un emblemático chalet. Los habitantes del barrio argumentan que esta vivienda forma parte de la identidad barrial, entre otros factores por los que se oponen.

La concentración tuvo una dinámica de micrófono abierto: allí vecinos organizados y espontáneos advirtieron sobre las fallas de servicios como el agua y la luz que provoca una construcción de gran tamaño. En sus discursos también evidenciaron las molestias generadas por la falta de planificación, los ruidos de las obras y la tala de árboles. En los carteles que pegaron apuntaron contra la actual y la anterior gestión porteña.

Los vecinos se organizan

Sandra Barbonetti, participante de la organización socioambiental Conciencia Urbana Comuna 11, aseguró en el micrófono abierto que "los desarrolladores (inmobiliarios) que están agrupados" son quienes "están arrasando Villa del Parque, Santa Rita, Devoto, Coghlan, Ortúzar, barrios que son de casa bajas". Barbonetti entiende que por esto "fueron colapsando los servicios y fueron destruyendo lo patrimonial" y criticó a algunos legisladores porteños que "lo único que hicieron fue sancionar a favor de los desarrolladores inmobiliarios".

"Es una casa que para nosotros significa recuerdos", agregó, y se quejó porque al venderse el chalet le levantó una protección cautelar, por lo que "tienen vía libre para demolerla", sin escuchar sus reclamos, ni siquiera participando de la discusión del Código Urbanístico aprobado en 2024. Para Barbonetti la única opción posible ahora es "ir a la Legislatura, molestar a los legisladores y a las legisladoras para que traten de cambiar esta realidad, decirles que no queremos que sigan destruyendo los barrios".

En diálogo con Página/12, Barbonetti mencionó que "hay una ley que protege a las viviendas anteriores a 1941 y hay un catálogo" que incluye a los hogares. Sin embargo, se decidió quitarlo en una audiencia de la Legislatura "porque les parece que la casa no merece estar protegida". Además, reclamó que un argumento de la desarrolladora para que descatalogaran el chalet es que la zona ya tiene otros edificios, aunque evidenció que a simple vista no están. "Ya saben que va a haber, pero no los hay", recriminó.

Barbonetti terminó su participación pública afirmando, entre exclamaciones de los vecinos presentes, que "un nuevo edificio es menos agua, menos luz, menos todo, porque no incrementan ningún tipo de servicio", con lo que coincidió su compañero de militancia Guillermo "Lolo" Pizarro. El vecino afirmó que vive cerca del chalet tapiado y lamentó que por la suba de densidad poblacional "solo me carga el tanque de agua por las noches porque la presión de agua no abastece", algo que adjudica a que "donde antes vivía una familia de 4 o 5 personas ahora viven 7 pisos de familias".

Pizarro también enfatizó en la deformación de lo que supo ser Villa del Parque, lo que se reitera en otros barrios. "Villa del Parque hasta hace poco tiempo seguía siendo un barrio mayoritariamente de casas bajas y la gente lo elegía por eso mismo", sostuvo. De todas formas sabe que no es un mal del barrio que habita, dado que, por ejemplo, "en Caballito también se dio lucha".

Además, Pizarro se refirió a la posibilidad de que no se demuela la vivienda, pero que sí se remodele. "Si se puede mantener de alguna forma, aunque sea funcionando como bar, bienvenido sea aunque no es lo óptimo", aseveró. El vecino villaparquense entiende que sin el chalet su barrio "perdería lo estético y lo hermoso del estilo constructivo, perdería luz y ganaría en densidad poblacional".

Defender la identidad porteña

Yamila Rambaldi es parte de Basta de Demoler, una asociación civil que defiende el patrimonio arquitéctonico porteño, estuvo presente en Villa del Parque y habló con Página/12. Para Rambaldi "el hecho de verlo y apreciarlo, aunque no todos podemos vivir en un chalet, nos permite vivir mejor". Además, la activista por la arquitectura porteña destacó que "lo que reemplazaría al chalet no va a ser algo característico de Villa del Parque". En cambio, lo definió más bien como "una carie" dentro del barrio. También insistió en que, junto con el paisaje, se va a deteriorar la calidad de vida.

Al igual que los integrantes de Conciencia Urbana, la participante de Basta de Demoler expresó que quienes se benefician por esto son "los desarrolladores inmobiliarios que con mucha plata destruyen tu forma de vivir, destruyen tu barrio" y señaló que esto no es progreso porque "el progreso es conservar el patrimonio". Sin embargo, afirmó que "no estamos en contra de que se construya, estamos en contra de que se construya en lotes patrimoniales que saquen lo identitario del barrio". Por último Rambaldi reclamó que "los vecinos tenemos que tener participación y decisión en este proceso" y no enterarse "cuando ya ponen el cartel de demolición".

Discusión política

También estuvo presente en Campana al 3406 la comunera de Unión por la Patria en la Comuna 11, Malena Rotondo, quien viene siguiendo la discusión en la Legislatura y en su Comuna para preservar el patrimonio y defender la calidad de vida de los ciudadanos.

En diálogo con este medio, Rotondo explicó que este chalet "contaba con una protección a través del patrimonio histórico" y que se le quitó "en la última audiencia que hubo en la Legislatura, que debía haber estado incluida dentro del Código Urbanístico (CUR) y se hizo separada". Dentro del Código Urbanístico es donde deberían discutirse las construcciones en la Ciudad, definiendo los lugares donde se puede construir y las alturas máximas para cada zona.

"Lo que creemos a grandes rasgos es que lo que viene haciendo la Ciudad de Buenos Aires es generar un negocio detrás de toda la demolición que hace hoy", denunció la comunera, que advirtió que esto comenzó con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en el norte porteño. Específicamente en los barrios de la Comuna 11, Rotondo enfatizó sobre la situación en Villa del Parque y Villa Devoto: en el primero "para hacer torres o edificios" y en el segundo con un "uso excesivo de los bares".

Como respuesta, la comunera celebró "que se estén dando este tipo de actividades" frente a "la no planificación de vivienda" en la Ciudad pero redobló la apuesta y mencionó la importancia de que los y las representantes comunales tengan más competencias para acompañar, representar y discutir estas problemáticas.

Por último, Rotondo también destacó que desde diciembre "vamos a tener un bloque más grande" en la Legislatura para darle peso a los reclamos vecinales que ella misma recibe porque "todo vecino y vecina que vive acá sufre también las consecuencias" de las construcciones.

Informe: Juan Martín Bravo.