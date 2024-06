Duki se presentará este sábado 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu y se convertirá en el primer argentino en actuar en la cancha del Real Madrid, ante más de 65.000 personas. En la antesala del show, el rapero brindó una conferencia de prensa donde se emocionó hasta las lágrimas por una inesperada consulta de su madre.

"A esta altura de tu carrera, ¿te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá?", fue la pregunta que le hicieron desde los asientos que ocupan los periodistas. Pero en este caso se trató de una consulta de Sandra, su propia mamá, para sorpresa de todos los presentes.

"Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos...", empezó respondiendo Duki, aunque tuvo que frenar su respuesta para hacer la necesaria aclaración. "Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida junto a la persona que está sentada al lado, Guille", confesó.

En ese momento, el artista se conmovió y le costó pronunciar las siguientes palabras de su contestación. "Creo que es por mi gente, que es lo más lindo que tengo. Salgo a cualquier lado y nadie me faltó el respeto. Sigo siendo la misma persona que era", expresó, y agregó que "no sé si soy famoso, pero les juro que soy la persona más libre del mundo, y gracias a mi gente y a mi público que siempre me tratan así".



Entre aplausos y una ovación de los presentes, Duki reiteró su entrega hacia los fanáticos, porque "yo sin ellos no sería nada. Mi público sabe de esa conexión, sabe que es amor, y por eso estoy acá. Todo lo que hago es por ellos".

Duki, el primer artista argentino en llenar el estadio Bernabéu

"Con uno estamos bien", afirmó el cantante en conferencia, considerando que con una sola noche se puede disfrutar más porque no hay que preocuparse por otro.

A sus 27 años, Duki disfruta de una carrera en continuo ascenso, que lo llevó de salas chicas en sus comienzos para después pasar por el WiZink Center de Madrid en 2023 con dos fechas, hasta llegar ahora a esta cita en el Bernabéu.

El rapero se convertirá en el primer artista argentino en actuar en el remodelado estadio del Real Madrid, con 65.000 localidades agotadas.

Además, desde hace una semana, la Comunidad de Madrid decidió "rebautizar" la estación del Metro "Santiago Bernabéu" por "Estación DUKO", el apodo del cantante.

Además, al principio y al final del apodo de uno de los mayores exponentes del género urbano aparecen dos símbolos que lo identifican en "Modo diablo", es decir la ilustración de ángel y diablo que lleva tatuadas en su rostro.

Esta nueva denominación de la estación del Metro estará vigente hasta el 8 de junio, el día del show.

