Con entradas completamente agotadas, Duki dio este sábado el primero de sus dos shows en el estadio de River Plate, y aprovechó este gran momento para agradecer a sus fanáticos por el apoyo en tantos años de carrera y para hablar sobre la salud mental, en un emotivo discurso.

El rapero comenzó su intervención en el Estadio Más Monumental y reconoció que su éxito se debe a que el público se identifica con él. "Ustedes se dieron cuenta de que yo era uno ustedes, no me voy a hacer el rockstar", indicó.

"Yo no soy Slash, no soy John Lennon; soy Mauro Ezequiel Lombardo, nací en Almagro, soy igual que todos ustedes y ese es el chiste de todo esto: la gracia de todo esto es que yo esté parado acá, y que ustedes me eligieron porque los represento y porque todos somos lo mismo, y todos tenemos igualdad de condiciones, más allá de lo económico", explicó.

Luego, motivó a todos los presentes a que "si tienen un sueño, peleen por eso" y remarcó que los argentinos "llegamos lejos porque somos trabajadores y soñadores".

"Si ustedes no me lo daban, no me lo iba a dar nadie. Si estoy llenando un (estadio) Bernabeu en España, es porque mi gente en Argentina me eligió y me puso en el lugar donde estoy, y eso se los voy a deber toda la vida. No hay nada más grande que sentirme bien en casa, los amo con la vida", expresó.

"No tengan miedo a estar tristes"

Imagen: Télam

En otro momento de su discurso, el intérprete 27 años habló sobre su salud mental e invitó a todos sus fanáticos a que hablen sobre el tema y "no tengan miedo de estar triste" porque "la tristeza nos hace más fuerte".

"La tristeza no es un momento feo, no es un sentimiento feo. Sí, nos duele, pero la tristeza nos hace fuerte, no está mal sentirse triste", empezó.



"El otro día me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba 'uy este pibe es multimillonario, no le falta nada'. No importa cuánta plata tengo, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, hablalo, contalo, decíselo a la gente, no tengan miedo a estar tristes", continuó.



"Yo soy hombre, lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y gracias a eso me hice fuerte, así que toda la gente que piensa que llorar y estar triste está mal, son todos unos cagones y no tienen huevos. Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante, así de simple", insistió ante un estadio con más de 70.000 personas.

Imagen: Télam

Por último, manifestó que "la vida es hermosa" y que "si la peleás el mérito es el doble".

"Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, la mejor forma es salir adelante. La vida es hermosa, te lo juro, a veces parece difícil. Hay gente que la tiene más difícil que los demás y es la verdad, pero esas cosas te hacen fuerte. Si la peleás, el mérito va a ser doble. Si tienen un sueño, algo que les gusta, peleen por eso", cerró emocionado.