La periodista Cynthia García reflexionó respecto de la media sanción que obtuvo la Ley Bases el martes pasado en la Cámara de Diputados, advirtió sobre la irreversibilidad de gran parte de la normativa y cuestionó el rol de la oposición que prestó los votos para aprobar la legislación.



"Ya no es la oposición dialoguista, es la oposición cómplice y traidora, son infames traidores a la patria", aseguró García en AM750.



Desde la modificación que admite que mujeres embarazadas trabajen hasta diez días antes del parto hasta la eliminación de la moratoria previsional para personas que no tienen todos sus aportes, la normativa que obtuvo el visto bueno de 142 diputados va a generar, según la periodista, un daño permanente para los trabajadores argentinos.



"Le quita la membrana protectora al cuerpo social de este país", sostuvo, durante su habitual reflexión conceptual en La García, y señaló que, si bien Javier Milei ganó las elecciones con una propuesta electoral que incluía un ajuste, para la conductora "la política del sufrimiento no tiene justificación" y no le brinda "legitimidad de origen" al Presidente para avanzar contra la legislación laboral y previsional.

La anuencia de algunos legisladores como el radical cordobés Rodrigo De Loredo, las abstenciones del grupo de diputados que encabeza Facundo Manes o los votos favorables que aportó el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto también fue cuestionada por García.

Esta vez, el tratamiento de la normativa fue diferente al de febrero, cuando cayó el primer megaproyecto del gobierno nacional, y el texto se votó en particular por capítulo, no por artículo. Esta estrategia, sugerida por la diputada larretista Silvia Lospennato según las versiones periodísticas, le permitió al oficialismo avanzar a la media sanción. "Se rompieron los frenos, no pudieron frenar este despropósito que, de convertirse en ley, va a ser una tragedia para la Argentina", afirmó la periodista.

Todavía queda el debate en el Senado, donde la oposición de Unión por la Patria espera repetir lo que ocurrió en marzo pasado cuando, por amplia mayoría, lograron rechazar el decreto 70/2023 de la presidencia. "Tienen la oportunidad de corregir esta infame traición a la patria", concluyó García.

Seguí leyendo: