Ayer, en una semana de muy bajas temperaturas, se habilitó el Hogar de Noche para recibir a personas en situación de calle en la capital salteña. El espacio se puso en funcionamiento a partir del trabajo articulado entre el gobierno provincial y la Municipalidad de Salta. Tiene capacidad para 60 personas y el horario de ingreso será entre las 20 y las 22. Se brindará cena, desayuno, ropa de cama, kits de higiene y abrigo.

En lo que va de la semana, la Policía de Salta informó sobre el fallecimiento de dos personas en situación de calle. El primer deceso ocurrió el martes, en la calle Abraham Cornejo al 100, donde un hombre se desplomó en la vereda mientras caminaba. La autopsia determinó que la causa fue un paro cardiorrespiratorio. La segunda persona falleció el miércoles en la zona norte de la ciudad, donde efectivos policiales encontraron a un hombre sin vida al interior de un vehículo abandonado.

Precisamente en esta semana, las y los salteños padecieron las primeras temperaturas bajas en lo que va la época otoñal, además de que se anunció la "primera helada" con 0°C. El contexto de intensas heladas y las muertes recientes, llevó a que la gestión del gobernador Gustavo Sáenz y del intendente Emiliano Durand aceleraran el proceso de habilitación de un refugio para personas en situación de calle, que venía demorado por distintas razones. Finalmente ayer se puso en funcionamiento el Hogar de Noche.

El nuevo espacio está ubicado en la calle 20 de Febrero 231.

Sáenz y Durand encabezaron la habilitación de las instalaciones ubicadas en la calle 20 de Febrero 231. Fueron acompañados por los minitros de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y de Salud Pública, Federico Mangione. El gobernador recorrió las instalaciones y saludó al personal que brindará la asistencia a las personas que se acerquen voluntariamente al refugio. Les agradeció por “por poner el corazón y trabajar en equipo por los salteños, especialmente por los que menos tienen”.

Los últimos 2 años, la asistencia a personas vulnerables se habilitó a fines de mayo, pero las bajas temperaturas que se este año se adelantaron exigieron una rápida respuesta, señaló el mandatario. Mientras que el intendente consideró que el Hogar de Noche representa una instancia superadora, ya que se triplica la capacidad para atender tanto a hombres como a mujeres.

El nuevo espacio cuenta con 700 metros cuadrados, donde se habilitaron 48 camas, pero tiene capacidad para ampliar a 60 plazas. Se informó que la cartera de Desarrollo Social proporcionó todo el mobiliario, artículos de cocina y de higiene, entre otros elementos. También aportó las dos comidas que se brindarán: desayuno y cena.

A su vez, la cartera de Salud Pública garantizará un control sanitario y de vacunación, conforme al calendario del programa de inmunizaciones. Mientras que, desde el Ministerio de Seguridad se informó que el edificio contará con personal policial masculino y femenino para el interior y exterior.

La comunidad salteña puede participar informando al 911 o a la línea municipal 105 si ve una persona en situación de calle, para que se coordine la logística de traslado al refugio. El refugio funcionará desde las 20 horas, de lunes a domingo, hasta septiembre, siempre y cuando no haya bajas temperaturas en esa época.

El subsecretario de Inclusión Social municipal, Juan Pablo Linares, explicó a Salta/12 que se podrá ingresar al Hogar de Noche entre las 20 y las 22. Pero si se presenta algún caso derivado desde las líneas 105 o el 911, también será recibido, aún fuera de ese horario. Cada persona que ingrese tendrá su cena y desayuno hasta las 8 del día siguiente.

El establecimiento recibirá tanto a hombres como mujeres. "Tenemos también preparada una habitación para casos especiales en el caso de que ocurra algún tipo de sintomatología o algún caso en particular", especificó Linares. "Está todo previsto para que demos un excelente servicio a las personas que hoy necesitan una mano amiga", insistió, destacando el trabajo conjunto que se realizó con el gobierno provincial.

La provincia había adelantado a este medio que afrontará todos los gastos de su funcionamiento, la compra de insumos y la contratación de las personas que trabajarán en el lugar. Mientras que la Municipalidad debía ubicar un nuevo espacio para el Hogar, ya que el antiguo refugio se encontraba en condiciones deplorables, según expresó el intendente a pocos días de asumir.

Linares afirmó que cuando recibieron el albergue municipal entendieron que "no podía permanecer abierto" porque "realmente el servicio no existía". "Inicialmente estaba muy deteriorado, no había un protocolo de recepción, no teníamos los cuidados necesarios. Realmente era una inconsciencia permanecer con ese lugar abierto", insistió. Precisamente, las organizaciones civiles que acompañan a personas en situación de calle cuestionaban la política de la ex intendenta Bettina Romero, aseguraban que no había inclusión, dado que sólo se permitía el ingreso de varones, además de que consideraban que existía un protocolo muy estricto para acceder al servicio. También denunciaban que el refugio cerró antes de que termine la estación de invierno en la ciudad.

En ese sentido, Linares dijo que "no ha sido nada fácil" poner en marcha el hogar porque requiere "de mucha ingeniería y de mucho cuidado" ya que aseguró que se deben tener en cuentao muchos factores, porque se trata de un sector de la población "que muchas veces tiene una situación compleja".

Muertes evitables

Durante la semana se conoció que dos hombres que vivían en situación de calle fallecieron en un lapso menor a 48 horas. Según el informe de la Policía de Salta, el primer deceso ocurrió el martes, en la calle Abraham Cornejo al 100. La autopsia se determinó que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

La segunda persona falleció este miércoles en la zona norte de la ciudad. Efectivos policiales encontraron el cuerpo de un hombre de 78 años en un auto abandonado en la Comisaría del barrio Castañares. El hallazgo fue al mediodía, y se determinó que la muerte fue por paro cardiorrespiratorio por hemorragia intestinal.

Tras la muerte de estas dos personas, ya son cinco los fallecimientos de personas en situación de calle que ocurrieron en Salta en lo que va del año. Organizaciones civiles, como la Red Puentes y la Fundación Formando Caminos, habían mostrado su incertidumbre sobre el acompañamiento estatal a personas en situación de calle, porque no se definía la apertura de un espacio para albergarlas en la estación de bajas temperaturas.

Linares contó que la Municipalidad de Salta estaba gestionando para poner en marcha el Hogar. Contó que hace aproximadamente un mes realizaron un censo de la población en situación de calle en la capital salteña. El relevamiento arrojó que unas 60 personas están en esta situación en la ciudad. "Teníamos un número de entre 20 y 28 personas, hace unos cuatro o cinco años", por lo que "ya calculábamos que el número iba a ser mayor y efectivamente nos dio un aproximado entre 60 y 65 personas", indicó.

El funcionario aclaró también que hay personas que son oriundas de otras localidades. Entre los diferentes motivos para que esas personas hayan venido a esta ciudad en el relevamiento surgió que la búsqueda de trabajo es una de las principales razones; en efecto, se encontraron personas que llegaron a la Capital para realizar una "changa" y después no tuvieron recursos económicos para regresar a sus lugares de origen.

En estos casos, el muncipio articula con el Ministerio de Desarrollo Social para el retorno de las personas.

El relevamiento también detectó que aproximadamente 20 personas viven debajo de de puentes, y reciben asistencia con kits de abrigo (ropa y frazadas) y acompañamiento psicológico y médico por consumos problemáticos.

Las organizaciones civiles también denunciaron que el número de familias en situación de calle creció en la ciudad en la crisis socio económica que afronta el país. Linares dijo que en este aspecto están trabajando coordinadamente con la Secretaría de Salud Social de la provincia. Esas familias no cuentan con vivienda porque no han podido pagar el alquiler o por otra circunstancia. El funcionario dijo que hay programas sociales que permiten que esas personas momentáneamente puedan volver a viviendas de familiares.