El gobernador Maximiliano Pullaro apuntó contra el gobierno nacional por el refuerzo de fondos universitarios que favorece a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y discrimina a las casas de altos estudios del interior del país. El mandatario tildó al gobierno de “centralista, unitario y porteñocéntrico” y reclamó por un reparto equitativo de los recursos. “No es justo para quienes vivimos en el interior”, indicó. Mientras que el intendente Pablo Javkin equiparó la situación con el debate que se da sobre el transporte y cuestionó que siempre se priorice a Buenos Aires: “El interior está solo para aportar y producir, es de las cosas que hay que cambiar en el país”. En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, consideró que la discriminación en el aumento es “un despropósito” y advirtió que efectuarán el reclamo en la Justicia: “Es un eslabón más en la historia desafortunada de un país que se reivindica federal, pero que después en la práctica de federal no tiene absolutamente nada”.

Este miércoles el gobierno nacional decidió aumentar en un 270% la partida para gastos de funcionamiento de la UBA, que le permitió levantar la emergencia presupuestaria. La decisión generó malestar entre las universidades del interior del país, que lo ven como una actitud “provocadora” del gobierno de Javier Milei. Es que pese a participar del reclamo en conjunto y motorizar la masiva Marcha Federal Universitaria, no se vieron beneficiados con el mismo aumento que la UBA. En el caso de la UNR, el aumento fue de apenas un 105%, con una inflación interanual ampliamente superior.

En ese marco, Pullaro cuestionó la decisión que discrimina a las universidades santafesinas y manifestó su preocupación al respecto. “Una vez más decimos que no es justo para quienes vivimos en el interior de la República Argentina, para quienes nos esforzamos, para quienes producimos y para quienes sostenemos este sistema federal, no es justo y no está bueno”, expresó el mandatario santafesino en conferencia de prensa, que calificó al gobierno nacional de “centralista, unitario y porteñocéntrico”.

Asimismo, el mandatario santafesino consideró que los derechos no son solamente “de quienes viven en el kilómetro alrededor de la Casa Rosada” y destacó la importancia de mirar el interior del país: “A nosotros realmente nos puede permitir que podamos poner en valor lo que es el interior productivo de la República Argentina y ahí la provincia de Santa Fe tiene la gran oportunidad, porque Santa Fe no solo es el campo, es la industria, es el comercio, es ese sector privado tan potente con sus características y con su identidad que empuja la economía del país”.

En una misma línea, Javkin no se mostró sorprendido con la situación y consideró que el mismo debate se dio con los subsidios al transporte. Y cuestionó que en todos los aspectos siempre se priorice a la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. “El interior está solo para aportar y producir, es de las cosas que hay que cambiar en el país”, manifestó. “Tenemos que dejar de ser a veces tan concesivos los que generamos riqueza para que en la Argentina después se pueda distribuir”, añadió.

Medida provocadora

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, también se mostró fastidiado por la discriminación en los recursos. “Es un despropósito lo que sucedió. Es un eslabón más en una historia desafortunada de un país que se reivindica federal, pero que después en la práctica de federal no tiene absolutamente nada”, expresó y agregó: “Con esta decisión el gobierno reconoce lo que las universidades públicas de todo el país venimos diciendo desde enero, pese a que nos decían que no teníamos razón”.

En diálogo con El Tres, el dirigente adelantó que habrá una nueva reunión la próxima semana con el objetivo de evaluar las medidas institucionales y judiciales que correspondan, para continuar el reclamo por la recomposición de fondos: “Con esta decisión discrecional y unilateral lo que hace es discriminar a 60 universidades públicas que a lo largo y a lo ancho del país representan un 85% de los más de dos millones de estudiantes que tiene el sistema universitario público argentino”.

En ese sentido remarcó que el gobierno no tiene “ninguna explicación” sobre cómo se tomó esa decisión, a la que calificó de “arbitraria, provocadora, inadmisible y discriminadora”. E insistió en la gravedad de la situación: “Los primeros cuatro meses del año pasado pagamos 120 millones de pesos de luz y estos primeros cuatro meses pagamos 450 millones. Tuvimos que hacer frente a esa erogación con el mismo presupuesto. No hay dramatismo de las universidades, hay una realidad compleja”.