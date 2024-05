La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió a los senadores que “intervengan” en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Lo hizo al expresar su preocupación sobre los artículos 3 y 6 de la ley Bases que otorgan facultades delegadas al Ejecutivo para la disolución, modificación, intervención de organismos centralizados y descentralizados creados o no por ley. “En este recinto se conquistaron derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el derecho de verdad, memoria y justicia que tan alto nos ha colocado en el mundo, convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de derechos humanos”, sostuvo Estela de Carlotto ante los legisladores. “Venimos a pedirles a ustedes que honren los cargos para los que fueron electos como lo hicieron tantos a lo largo de la historia”, pidió. Desde Unión por la Patria expresaron que su bancada votará en contra de esos artículos y el bloque de la UCR se pronunció por la continuidad del Banco de Datos Genéticos.

“Una vez más estamos en el Congreso de la Nación para solicitar ayuda, compromiso y comprensión con el deseo de evitar el retroceso en materia de derechos adquiridos fundamentales, que garantizan el bienestar de toda la sociedad", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en el arranque. "Venimos a pedirles a ustedes que honren los cargos para los que fueron electos y como lo hicieron tantos a lo largo de la historia”.

Tras valorar el rol del Senado en la construcción de leyes contra la impunidad y la ampliación de derechos, la titular de Abuelas repasó varias de ellas. "Con orgullo --dijo-- aquel 21 de agosto de 2003, con el impulso del entonces presidente Néstor Kirchner, el Senado de la Nación anuló las leyes de obediencia debida y punto final junto al fallo de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. Permitió la apertura de los juicios por delito de lesa humanidad. Este mismo Congreso puso el freno al intento de favorecer a los genocidas con el beneficio del 2×1”, relató y afirmó que “en tiempo record y con apoyo de todos los bloques políticos promulgó una ley para evitar reducciones de las penas que resultaban una ofensa para la democracia”.

“La República requiere del pleno funcionamiento de los tres poderes como lo hemos visto a lo largo del camino de construcción colectiva de memoria, verdad y justicia con políticas públicas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo que acompañan las leyes que sanciona el Congreso y con justicia para reparar las graves violaciones de derechos humanos”, insistió. “Las Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 47 años de lucha ante la desaparición forzada de nuestros hijos y embarazadas”, recordó Carlotto y agregó: “Estoy muy emocionada y aparte vieja… Le voy a dar a mi compañero para que siga”.

Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los 137 nietos recuperados, fue quien continuó leyendo las líneas de la titular de Abuelas. Narró entonces que "ni bien recuperamos la democracia, las Abuelas confiamos en el Estado para recuperar a nuestros nietos desaparecidos”. Recordó que fue Raúl Alfonsín quien se comprometió a crear un Banco Nacional de Datos Genéticos. Que Carlos Menem fue quien ordenó la Creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que con el correr de los años fue ampliando su objeto y que a lo largo de estos años, se pudo establecer el origen biológico de decenas de personas. También explicó que en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner se creo la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

“Desde Abuelas hemos trabajado con todos los poderes del Estado y con cada uno de los gobiernos constitucionales. En cada etapa, con mayor o menor recepción, nos han escuchado y hemos podido resolver problemáticas y generar instrumentos que hoy sirven para garantizar derechos más allá de la búsqueda de nietos”, planteó frente a la incertidumbre que genera ahora el proyecto de ley. “Estén atentos con lo que pueda suceder con este paquete de leyes --dijo--. Traten de pensar en familias de más de 300 nietos y nietas que faltan, que son mis hermanos”. “Sin Banco y Conadi, ¿dónde quedan esos perfiles genéticos? 47 años llevan buscándonos y está funcionando. ¿Por qué lo tenemos que desechar?”, cuestionó Pérez Roinsiblit.

El genetista argentino Víctor Penchaszadeth también acompañó a la referente de Abuelas de Plaza de Mayo para defender al Banco Nacional de Datos Genéticos ante la posibilidad de ser disuelto con la aprobación de la ley Bases. “La ciencia no es neutral, está nutrida de valores humanos”, comenzó el científico y afirmó que “la apropiación de niños con supresión de identidad es un delito de lesa humanidad y Argentina ha firmado tratados internacionales que forman parte de nuestro acervo constitucional”.

Expositores críticos

Entre el resto de los expositores que ayer desfilaron por el Salón Azul del Senado, también hubo críticas al proyecto. Daniel Rosatto, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), describió la crítica situación del sector y apuntó contra el Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases: “Estamos armando un proyecto de ley donde las PyMEs no figuran, no puede ser. No estamos en desacuerdo con que las grandes vengan a invertir, pero si vienen a invertir para que dejemos de producir las PyMEs, no es un buen negocio para Argentina”, advirtió y comparó que “las grandes empresas generan 400 mil puestos de trabajo, las PyMEs 6 millones, y podemos generar más si nos dan las condiciones”.

Molesto por la intervención, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, dijo que hay PyMEs “que no piensan lo mismo” que los expositores convocados por UxP. Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, le respondió: “Según datos concretos del Indec, la actividad industrial cayó entre un 20% y 45% entre marzo de 2023 a marzo de 2024. Esto inevitablemente significa desempleo. La utilización de la capacidad instalada en la industria bajó entre un 10% y 20% en el mismo período. Esto repercute en los 120 mil despidos nuevos, que se han dado en este último tiempo, según datos de la Secretaría de Trabajo”.



Martín Reydó de la fundación Fundar también se refirió al RIGI. Sostuvo que el país necesita “un régimen especial para traer inversiones” porque “no hay patrón de desarrollo sin inversiones”, pero alertó por el control de las inversiones porque “puede bajar la legitimidad social y política y haber reversión judicial”. La titular de Monotributistas Asociados República Argentina, Noelia Villafañe, exigió modificar el titulo 6 del paquete fiscal porque “van a hacer un daño gravísimo”. “El monotributo social es de inclusión y los artesanos del interior del país, a través de esto, tienen obras sociales para sus hijos”, dijo y advirtió: “Con esto empujan a la clandestinidad y dejan a hijos sin sistema de salud”. José Voytenco, secretario general de la Uatre, cuestionó la quita de multas al sector empresario por el empleo no registrado: “No hace otra cosa que precarizar la actividad laboral rural y potencia el trabajo en negro, retrocede en el tiempo y es una merma de los derechos laborales”.