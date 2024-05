La senadora por Catamarca Lucía Corpacci se diferenció del gobernador de esa provincia, Julio Jalil, quien tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados salió a anunciar su apoyo a la sanción de esa iniciativa en la Cámara alta. “Primero tiene que llegar (al Senado). Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos. Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”, anticipó la legisladora.

Corpacci agregó en declaraciones radiales que cree “que el gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional, porque las provincias necesitamos recursos de la Nación, ahora más que nunca, con un gobierno que nos ha recortado absolutamente todo. Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”.

Jalil mostró su disposición a avalar la Ley Bases una vez que el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara baja. “Hay que darle al Presidente las herramientas”, analizó el mandatario catamarqueño y consideró que en momento “de ayudar” a Milei a gobernar.

El gobernador de Catamarca también habló del peronismo para explicar su cambio en pos de un alineamiento con el actual gobierno. “En nuestro espacio político tenemos que hacer una autocrítica después de la gestión nacional. Alberto nos ayudó mucho, pero hemos perdido una elección. La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al Gobierno y creemos que si le va bien, también le va a ir bien a Catamarca”, apuntó.

En Diputados, los legisladores oficialistas de Catamarca --Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega-- votaron en contra del proyecto en general de la Ley Bases, pero a favor del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) en particular. Es decir, actuaron en línea con el bloque UxP sin acompañar del todo la posición dialoguista que sostiene Jalil, pero sí acusaron recibo de la posición de Jalil.