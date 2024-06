El tarifazo y el ajuste continúan, y durante esta semana el Gobierno dio a conocer cómo será la quita de subsidios de las tarifas de luz y gas. Sin embargo, aquellos que necesiten de la asistencia, pueden completar el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

La reciente medida anunciada comenzará a partir de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, hasta que se implemente el nuevo esquema de subsidios focalizados.

A través de la solicitud, el esquema de segmentación energética busca ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar.

Todas y todos los argentinos que quieran solicitar o mantener los subsidios a la energía deberán realizar el trámite para completar un formulario de inscripción de forma gratuita.

El esquema divide a los usuarios residenciales en tres categorías: el grupo de menores recursos (N2) con mayor cobertura de subsidios; un grupo intermedio (N3) que recibe subsidios hasta un tope de consumo; y el grupo de mayores ingresos (N1). Este último dejará de recibir subsidios desde este mes.



Cómo solicitar el subsidio de forma online

Para inscribirse es necesario tener a mano el DNI, las boletas de servicios de luz y gas, los datos de los ingresos de bolsillo, el correo electrónico y el número de CUIL tanto del titular como de los convivientes.

Luego, se debe ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios, o acceder a la aplicación Mi Argentina, tocar en “completar el formulario de inscripción” y aceptar que la información que se declara es verdadera. A continuación, seguir los siguientes pasos:

Completar los datos personales, laborales y económicos. Luego, apretar el botón “siguiente”. Completar los datos de los servicios, primero los de gas y luego los de electricidad en caso de necesitar ambos subsidios. Tanto el número de cliente/cuenta/servicio o identificador de suministro (NIS) como el número del medidor pueden identificarse en la parte superior de cada boleta. Completar los datos de todos los que viven en el hogar, incluyendo los bienes y los ingresos con los que cuentan. Enviar la solicitud. El Estado Nacional analizará los datos y luego enviará una respuesta al usuario como correo electrónico.

Cuáles son las categorías de usuarios de los servicios

Existen tres categorías de usuarios y usuarias que están divididas según distintas particularidades.

Segmento de ingresos altos (N1)

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $2.898.553,67 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC). Excepción: para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, A. e IAS, los ingresos mensuales totales para pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o superiores a $3.536.235,47.

(3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC). Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Tener 3 o más inmuebles.

Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Segmento de ingresos medios (N3)

Ingresos mensuales totales entre $828.158,19 y $2.898.553,67 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento pueden variar entre $1.242.237,29 y $2.898.553,67 (entre 1,5 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

(entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Poseer hasta 2 inmuebles.

Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de ingresos medios.



Segmento de menores ingresos (N2)

Ingresos netos menores a $828.158,19 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC).

(1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC). Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento deben ser menores a $1.242.237,29 (1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 1 inmueble.

No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de menores ingresos.



Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Una o un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.



Una o un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.



Una o un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).



Domicilio en donde funcione un comedero o merendero comunitario registrado en el RENACOM.



Boletas de luz: cómo quedarán con el aumento y la quita de subsidios

Imagen: Dafne Gentinetta

A través de la Resolución 92/2024, Energía aumentó el Precio Estacional de la Energía (PEST) a $57.214 por megawatt hora (MWh) para todos los usuarios residenciales. Este valor regirá desde mayo a octubre.

Los usuarios de ingresos altos (N1) pagarán el 100% del costo de la electricidad. Mientras que los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) tendrán una bonificación del 71,9% y del 55,9% sobre ese precio en la factura, respectivamente.

Según estimó la Secretaría de Energía, los incrementos para un consumo promedio residencial de 260 KWh serán:

Ingresos altos (N1): aumentará un 23% , de $24.710 a $30.355

aumentará un , de $24.710 a $30.355 Ingresos bajos (N2): tendrá una suba del 100% , de $6295 a $12.545

tendrá una suba del , de $6295 a $12.545 Ingresos medios (N3): tendrán subas del 156%, de $6585 a $16.850.

Boletas de gas: cómo quedarán con el aumento y la quita de subsidios

Imagen: NA,

Por su lado, en la Resolución 91/2024 también se estableció que el precio del PIST — el costo del gas que consumen los usuarios— será de entre mayo y octubre de us$ 4 por millón de BTU.

Los usuarios N1 (ingresos altos ) pagarán ese precio, porque no tienen subsidios. Mientras que los usuarios N2 (ingresos bajos) tendrán una bonificación del 64% sobre los us$ 4 por millón de BTU. Como hasta abril pagaban us$ 0,8 por millón de BTU, ahora pagarán casi el doble.

En tanto que los usuarios de ingresos medios (N3) tendrán una bonificación del 55% sobre el PIST. Así, pagarán casi us$ 2 por millón de BTU (hasta abril pagaban us$1,1 por millón de BTU), por lo que tendrán una suba del 81%.

El valor promedio de las facturas finales de gas quedaría así: