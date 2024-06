El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) y presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, se refirió a la citación que se le hizo desde de ese cuerpo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que brinde explicaciones sobre su gestión.

"Además de producir leyes, el Congreso tiene entre sus tareas la de controlar al Poder Ejecutivo, y eso nos permite citar e interpelar a cualquier funcionario público. Es una convocatoria común. Han venido a la Comisión de Salud los exministros (Carla) Vizzotti y (Adolfo) Rubinstein, entre otros, no es un hecho inusual", explicó el legislador tucumano en la 750.

Además, dijo que apelan a la voluntad de la ministra Pettovello para acercarse a la cita en el Congreso, programada para el martes próximo a las 13.30. "Hay una serie de irregularidades que preocupan a los argentinos, pero más que esto, que lo investigará la Justicia y nos dirá quiénes son los rugbiers, por qué cobraban y a dónde mandaban la plata y qué pasó con las toneladas de alimentos y por qué se decidió este sistema de entrega tan ineficiente con el Ejército y con el CONIN, la Comisión tiene otras preguntas: ¿cuál va a ser la política alimentaria de un Gobierno que ha duplicado la indigencia en la Argentina. ¿Van a ser solamente las tarjetas AlimentAR? Bueno, tenemos que duplicarlas. ¿Van a seguir ayudando a los comedores escolares de la provincias, que han dejado de hacerlas?", señaló Yedlin, sobre los motivos de la citación.

"Y hay preguntas que tienen que ver con el área de Educación, Trabajo y más. Lo que le recomendaría a la ministra es que viniera a la Comisión, porque esperar a ser interpelada no es necesario. Si ella viene a la Comisión, contesta las preguntas, no tiene nada que ocultar y es transparente en sus respuestas, habremos terminado este episodio y podremos ayudarla a ella y al Gobierno a que sigan gestionando de alguna manera, que la verdad que hasta ahora ha sido una gestión muy mala en todas las áreas", apuntó el diputado tucumano.



Con impulso de peronistas, radicales y federales, la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados citó a la ministra Pettovello para que el martes 11 de junio a las 13:30 dé explicaciones sobre los escándalos destapados en las últimas semanas bajo su área: toneladas de alimentos almacenados a puntos de vencer en dos depósitos y la contratación, vía la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, de varios empleados que no iban a trabajar.

Consultado por el rumbo del Gobierno nacional, Yedlin señaló que le preocupa la gestión del presidente: "No lo veo con cintura para reacomodarse a una realidad que se le está escapando de las manos", advirtió, antes de insistir con la falta de política en materia alimentaria por parte del Ejecutivo.

"La alimentación en los dos primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro. Eso no se puede recuperar. Hay un esfuerzo que debe poner la comunidad argentina —y está en condiciones de hacerlo, porque el 2001 nos enseñó cómo hacerlo— de que ningún niño llegue a la desnutrición. Esto se puede hacer, Argentina tiene una potentísima red social en donde intervienen los ministerios pero también los movimientos sociales, Cáritas y las iglesias evangélicas, y tenemos herramientas que le permitirían al Gobierno pararse desde una posición para decir que esto no va a pasar en la Argentina y que nadie va a sufrir hambre", enfatizó Yedlin.

"Obviamente que la solución de fondo es que la Argentina vuelva a crecer y que los precios no le sigan ganando a los ingresos para que la gente empiece a salir por sus propios medios, pero esto no se ve en el corto plazo. La Argentina no tiene por qué volver al 2001, porque hoy el Estado tiene capacidades que en el 2001 no tenía. Y esto nos duele. Nos duele la incapacidad de admitir que hay cosas que el Estado hace bien (por parte del Gobierno)", concluyó.