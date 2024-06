Las declaraciones Eduardo Rossetto, exrepresentante y asesor del jugador de Vélez Ricardo Centurión, llevaron tranquilidad al mundo del fútbol que se encontraba a la expectativa y conmocionado por la situación del futbolista, que había cortado la comunicación con el club desde hace 10 días. "Hoy hablé con él, lo encontré mejor de lo que pensaba", expresó el exagente de Ricky.

"Lo encontré con esa lucidez que tiene por momentos. Sorprende a veces la claridad que tiene, es un decidor de verdades como poca gente y un tipo como poca gente en la sociedad capaz de asumir las propias culpas", manifestó Rossetto en declaraciones televisivas.

Y agregó: "Textualmente me dijo ‘no sé por qué desaparecí estos días, hay veces que se me vuela el balero un poco pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fijate qué podés hacer por mí’. En ese sentido, sobre las palabras de Centurión, el exrepresentante anticipó que se va a comunicar con la entidad de Liniers. "Voy a hablar con los dirigentes desde la sensatez y las posibilidades. Hay que tener humildad porque Centurión me dijo que el presidente y el DT se portaron impecables con él".

Desde el plano deportivo, Rossetto reconoció que "no creo que pueda volver a ser el mismo y estaría mal exigirle hoy que juegue como cuando apareció en la primera de Racing, que era una aparición que si tenía un desarrollo normal podía competir en ese momento con Neymar".

"Si alguien, como es mi caso, quiere colaborar con Centurión tiene que decir ‘ojalá sea feliz de vuelta jugando al fútbol’ dentro de las posibilidades que pueda tener a los 31 años. Con el desgaste que ha tenido, tiene un físico privilegiado. Si se entrena 20 días, está como el mejor", opinó.

Vélez aclaró que "no está desaparecido"

Este jueves, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aseguró que el futbolista no está "desaparecido", a pesar de que cortó la comunicación con el club desde hace varios días.

En diálogo con el canal TyC Sports, el directivo confirmó que el jugador no se presentó tampoco a los entrenamientos y fuentes del club citadas por la misma señal televisiva aseguraron que desde la entidad se quieren contactar con el jugador para "ayudarlo como ser humano".

El miércoles, Berlanga sorprendió al mundo del fútbol al decir que "lo de Centurión es un tema difícil. Hace un tiempito que está ausente. Cortó la comunicación hace 10 días, lo estamos llamando y no podemos encontrarlo".

