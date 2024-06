En su más reciente entrevista, Javier Milei se comparó con uno personaje emblemático del cine de ciencia-ficción. "No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho Schwarzenegger es libertario", dijo el presidente argentino en diálogo con The Free Press.

La idea de que Arnold Schwarzenegger es libertario no se condice con la carrera política del actor como gobernador de California: apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado, financió investigaciones con células madre y ha sido un crítico de la emisión de gases que provocan el cambio climático. Por no agregar su repudio a Donald Trump e relación al ataque contra el Capitolio, el 6 de enero de 2021.

La película que consagró al actor nacido en Austria y al director James Cameron, y con cuyo protagonista se compara el jefe de Estado argentino, tiene un elemento que remite a la carrera literaria de Milei.

Como se sabe, el film estrenado en 1984 plantea que las máquinas controlan el mundo en un siglo XXI en el que los humanos apenas pueden resistir a su asedio. La lucha la encabeza un hombre llamado John Connor. Las máquinas envían a un robot en un viaje en el tiempo hacia el pasado para hallar a la futura madre de Connor para matarla y así evitar que este nazca. La resistencia envía a uno de los suyos para evitar ese asesinato.

Cuando el film se estrenó en octubre de 1984, el exito fue rotundo en la taquilla y en la crítica. Para los fanáticos de la ciencia-ficción significó una reivindicación del género. Uno de los espectadores de la película fue el escritor Harlan Ellison, quien le llamó la atención el argumento. Veinte años antes había sido convocado para escribir un capítulo de la serie Rumbo a lo desconocido.

Producida por Joseph Stefano (guionista de Psicosis de Alfred Hitchcock), la serie había sido creada por la cadena ABC a raíz del éxito de La dimensión desconocida en la CBS. Había una diferencia: los capítulos de la serie de Rod Sterling giraban más haca lo fantástico y lo sobrenatural, mientras que Rumbo a lo desconocido se orientó más hacia la ciencia-ficción.

Rumbo a lo desconocido se emitió entre 1963 y 1965. El primer capítulo de la segunda temporada se tituló "Soldado". Fue uno de los dos que escribió Ellison. Dos soldados enemigos viajan desde el futuro hacia el siglo XX. Uno de ellos, Qarlo (que suena a "Kyle", el antagonista de Terminator) es interrogado por un filólogo, que logra comprender su lengua y descubre que está entrenado para matar. De hecho, Qarlo logra ir a una armería (como el personaje de Schwarzenegger dos décadas más tarde) y se hace un arma, que lleva a la casa del filólogo. El otro soldado lo rastrea y se enfrentan. Ambos mueren y el guion plantea si Qarlo actuó por instinto o si murió para proteger a su protector.





Había claras similitudes con el guiin de Cameron, que reconoció la influencia de "Soldier". Ellison presentó una demanda contra los productores de la película. Cameron negó que hubiera plagio y rechazó las condiciones de un acuerdo extrajudicial cuyo monto económico se mantuvo en secreto. La edición en VHS de Terminator debió agregar, en los créditos finales, esta leyenda: "Reconocimiento a las obras de Harlan Ellison".







Años más tarde, Cameron (que sumó críticas por las similitudes de Titanic con A night to remember, film inglés de 1958 sobre el hundimiento del trasatlántico; además de salir indemne de un juicio por Terminator 2; más la querella argentina de Carlos Trillo y Carlos Meglia por el parecido de la serie Dark Angel con Cyber 6, juicio que estos no pudieron continuar por falta de dinero) admitió que el acuerdo se firmó porque los productores le dijeron que se debería hacer cargo de la querella si no había trato.

Para agregar más confusión, muchos prestaron atención al otro episodio de Rumbo a lo desconocido que escribió Ellison. "El demonio con una mano de cristal" narra la historia de un hombre con una mano de cristal y que no recuerda su pasado. Lo persiguen extraterrestres y se descubre que el protagonista y sus perseguidores vienen del futuro, en el que no hay humanos. El hombre descubre que en realidad es un robot y halla escondidos a uno humanos a los que debe proteger.

Al parecer, este argumento, también similar a Terminator, fue tema de debate en la querella de Ellison, pero el escritor focalizó el pleito en "Soldier". Milei se comparó con el resultado de un plagio.