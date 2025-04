En la casa familiar de Georgina Díaz se cantaba el bolero "Piel canela" como el "Feliz cumpleaños". El perfume del bolero siempre estuvo ahí, desde la infancia. "Mi papá cantaba boleros y coplas españolas. Y llegó a cantar con orquestas", recuerda la cantante y actriz. "Él también versionaba las canciones cuando cantaba. Ahora lo pude resignificar y traer a la actualidad con este proyecto", dice Díaz, quien acaba de publicar su tercer disco, La Mujer y el Bolero (2025), un homenaje a las compositoras que marcaron la historia del género. Con un repertorio que combina clásicos y piezas poco conocidas, que atraviesan con el lenguaje del jazz, Díaz y su banda presentarán el disco este domingo 27 de abril a las 21.30 en Bebop Club (Uriarte 1658).

El disco fue grabado en vivo, con todos los músicos tocando en simultáneo. La idea era capturar la frescura y la espontaneidad del concierto. "Con ese habla, con esa conversación, que es del presente y que está muy vinculada al jazz", precisa Díaz, quien contó con la colaboración del bajista y cantante uruguayo Daniel Maza en "Alma mía" (María Grever) y la cantante de jazz Barbie Martínez en el clásico "Palabras" (Marta Valdés). Además, un ensamble integrado por Francisco Lo Vuolo en piano, Rodrigo Agudelo en guitarra, Ezequiel Dutil en contrabajo y Sebastián Groshaus en batería. "Mis discos siempre fueron grabados así, todos juntos tocando en el mismo espacio. Me interesa capturar la esencia del momento."

El repertorio, además, está integrado por versiones jazzeras de "La sombra de los otros" (Eleonora Eubel), "Tabú" (Margarita Lecuona), "20 años" (Guillermina Aramburu y Teresa Vera) y "Tú no sospechas" (Marta Valdés). Con soltura y elegancia, Díaz le pone voz a una selección de boleros tradicionales y otros no tan conocidos. La idea era rescatar la figura de la mujer compositora en el género y ofrecer una nueva mirada a través del lenguaje del jazz. "Empecé a estudiar y escuchar la mayor cantidad de autoras posibles, y me quedé con la selección de las que me interpelaban más por alguna cuestión. Algunos boleros porque los conozco desde pequeña y otros porque me sorprendieron por su belleza", cuenta la intérprete sobre la elección del repertorio.

"Acá yo me vinculé con los temas, y al escucharlos muchas veces apareció la selección. Elegí aquellos que me resultaban más fácil para jugar o los que tenían una temática bien diferente a las otras. Entonces, me permitía ir hacia otro universo en el recorrido", amplía. "En general, cuando se habla de compositores de boleros se recuerda a Armando Manzanero, Chico Novarro, Carillo o Bobby Capó, pero no sé cuántos se acuerdan de Consuelo Velázquez, Marta Valdez o Margarita Lecuona", rescata. "'Bésame mucho' es un bolero que lo conoce medio planeta y es de Consuelo Velázquez, y quizás no conocemos tanto de ella como sí de Manzanero", resalta sobre el leitmotiv de este proyecto.

-En cuanto al abordaje, ¿El propio lenguaje del jazz te permitía jugar con la improvisación y la experimentación?

-Sí, imaginar otros universos sonoros para otra canción. Con otra base rítmica u otra instrumentación más chiquita, diferente a la original. O más rápida, o más lenta. Todo eso te permite apropiarte de la canción bajo tu mirada para no hacer el cover exacto, sino poder atravesarlo por la propia subjetividad. Mía y la del grupo. Porque el jazz es un lenguaje de comunicación, nos nutrimos uno del otro.

-En el ambiente del jazz, ¿hay lugar para el bolero?

-Me parece que el ambiente del jazz en general es muy heterogéneo. Hay gente que lo recibe más abierta y otra que es más purista. Pero con respeto todo se puede hacer, tratando de buscar en las raíces de la música y no traicionar los deseos personales. Creo que profundizando siempre se llega a lugares interesantes.