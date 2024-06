El ex piloto Marcos Di Palma arremetió este jueves contra el ex presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Oscar Aventín, al acusarlo de que "se robó toda la plata de Automovilismo para Todos".

Di Palma, que dejó las pistas hace una década, lanzó duras acusaciones contra Aventín, a quien tildó de "ladrón" y culpó de haber perjudicado significativamente al Turismo Carretera. Según el "Loco", el "Puma" se habría apropiado de 10 millones de dólares anuales del programa "Automovilismo Para Todos".

Di Palma reavivó así un viejo enfrentamiento contra el ex dirigente de la ACTC, en una entrevista en el programa "Clasificando" de YouTube: "El `Puma` Aventín fue un ladrón. En el `Automovilismo para Todos` me hubiese gustado saber dónde fue la plata".

"Yo me retiré cuando entró Automovilismo Para Todos. Diego Aventín, con departamentos en Miami, el `Puma` Aventín, ¿de dónde sacaron la guita? Se la robaron", afirmó el arrecifeño de 51 años, haciendo referencia también a Diego Aventín, hijo del ex dirigente.

Durante la entrevista, Di Palma también recordó con desdén el campeonato de Turismo Carretera ganado por Diego Aventín en 2013: "Aventín se la choreó toda, el `Pumita` salió campeón con un motor 'perreado' y todo el mundo lo sabía y nadie dijo nada".

"Se hizo dueño de la categoría y ahí la dejó y se fue a la mierda. No sé dónde está el 'Puma'. Perdón con lo que digo, por ahí se murió y yo no tengo la puta idea", disparó Di Palma, sin escatimar en palabras duras contra el ex dirigente.

Oscar Aventín, quien fue bicampeón del TC en 1991 y 1992, asumió la presidencia de la ACTC el 8 de agosto de 2001, después de la renuncia de Juan Carlos Deambrosi, y se mantuvo en el cargo hasta el 1 de octubre de 2013.

Según lo acusó "Marquitos" Di Palma, durante su mandato, Aventín "habría desviado grandes sumas de dinero" y acusó a su gestión como "corrupta y dañina" para el automovilismo argentino.

Al ser consultado sobre por qué decidió seguir corriendo durante la presidencia de Aventín, Di Palma explicó: "Yo corrí porque, mal que mal, tenían que hacer algo para que la gente pague y tener la guita para la ACTC. Después de ahí vino Automovilismo Para Todos y ahí dije: 'Yo no puedo correr más, si estos se la van a robar toda'. Y dicho y hecho: les bajaban 10 millones de dólares por año y se los choreó todos".

Di Palma también criticó duramente la gestión de los fondos destinados al automovilismo. "En vez de apoyar a las categorías de abajo, al campeón del TC Pista pagarle todo el año los motores y las gomas del TC, incentivar categorías, mejorar baños para la gente, se la robó toda, un ladrón. No perdamos tiempo. Si hasta robaba nafta, era un ladrón de toda la vida. Se va a morir y nadie se va a acordar de él", subrayó el ex piloto.